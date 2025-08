The Voidz, el innovador proyecto liderado por Julian Casablancas de The Strokes, ha vuelto a tomar por sorpresa a la industria musical con el lanzamiento de su nuevo EP, «MęĞż øF rÅm». La banda, conocida por su constante experimentación y su sonido, ha estrenado un trabajo de cuatro pistas que profundiza en su compleja identidad sónica. Este material, producido por el colaborador Chris Tabron (reconocido por su trabajo con Beyoncé y Battles), emerge como una prueba más de que la banda se niega a seguir las reglas convencionales.

El EP incluye las nuevas canciones «Unholy Lover», «Blue Demon», «Russian Coney Island» y «Drifto». Cada pista es un viaje distinto, pero todas comparten el espíritu vanguardista de The Voidz, una mezcla de synth-pop, post-punk y texturas sonoras que solo ellos logran fusionar. La producción de Tabron se nota en la forma en que los elementos se entrelazan para crear un paisaje sonoro denso y atractivo, con la voz de Casablancas a menudo distorsionada y cargada de efectos.

El lanzamiento llega en un momento interesante, justo antes de que la banda se embarque en una serie de conciertos por Europa. Esta gira incluye una destacada presentación con IDLES en el Block Party Festival de Bristol el 2 de agosto. Además de participaciones en festivales de renombre como All Together Now en Irlanda y Ypsigrock en Sicilia. Con «MęĞż øF rÅm», The Voidz demuestra una vez más que su arte no se limita a los lanzamientos tradicionales.

Acerca de The Voidz

The Voidz se formó en 2013 como un proyecto alterno de Julian Casablancas, quien es el vocalista de la agrupación. Anteriormente eran conocidos como Julian Casablancas+The Voidz. El grupo surgió de la necesidad del cantante de The Strokes de explorar un sonido más experimental y menos convencional. Con una alineación que incluye a Jeramy «Beardo» Gritter, Amir Yaghmai, Jacob «Jake» Bercovici, Alex Carapetis y Jeff Kite. Desde sus inicios, la banda ha desarrollado un estilo único, fusionando géneros como el art-punk, la música industrial y el synth-pop.

Su discografía hasta el momento incluye:

(2014). El disco debut de la banda, que obtuvo el lugar número 50 en la lista de NME Top 50 Albums of 2014 Virtue (2018)

(2018) Like all before (2024)

(2024) MęĞż øF rÅm (2025)

Además de estos álbumes de estudio, The Voidz ha lanzado varios sencillos y EPs, consolidando su reputación como una de las bandas más innovadoras y menos predecibles de la música contemporánea.