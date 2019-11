LAS MEJORES PELÍCULAS DE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS SEGÚN IMDb

IMDb es una base de datos en internet que es propiedad de Amazon, fue creada en 1990 y ha ganado popularidad entre los usuarios de la web quienes cada día califican los títulos de la industria del cine y la televisión.

La plataforma también contiene información de personal de los equipos de producción y realización, así como de actores, videojuegos, actores de rodaje, programas y series de televisión, entre otros.

A través de IMDb se puede observar el impacto que tienen las películas y cómo las ha recibido la audiencia masiva.

Con los votos que emiten los espectadores enlistamos las películas que tienen la mejor calificación por año desde 1990 al 2019.

1990: Goodfellas (Buenos Muchachos)

Película de Martin Scorsese que relata la historia de tres delincuentes a lo largo de tres décadas. Por esta cinta Joe Pesci se llevó el Óscar a Mejor actor de reparto.

La ganadora del Óscar ese año fue Danza con Lobos.

Calificación IMDb: 8.6

1991: The Silence of the Lambs (El silencio de los inocentes)

La película dirigida por Jonathan Demme se llevó cinco de las siete nominaciones que tenía a los premios Óscar, entre las que se encuentran Mejor película, Mejor dirección, Mejor por la interpretación de Hannibal Lecter realizada por Anthony Hopkins, Mejor actriz a Jodie Foster y Mejor guion adaptado.

Calificación IMDb: 8.6

1992: Reservoir Dogs (Perros de reserva)

La primera película dirigida por Quentin Tarantino fue toda una revelación a principios de la década de los 90 y sigue siendo muy bien recibida entre los espectadores.

La ganadora del Óscar ese año fue Los Imperdonables.

Calificación IMDb: 8.3

1993: Schindler’s List (La lista de Schindler )

Esta cinta dirigida por Steven Spielberg se llevó 7 estatuillas de las 12 nominaciones que obtuvo entre las que destacan Mejor dirección, Mejor película, Mejor guion adaptado y Mejor fotografía.

Calificación IMDb: 8.9

1994: The Shawshank Redemption (Sueño de fuga)

Esta película dirigida por Frank Darabont obtuvo siete nominaciones, sin embargo, no se llevó ningún premio, a pesar de esto los usuarios en IMDb la han calificado muy bien.

La ganadora del Óscar ese año fue Forrest Gump.

Calificación IMDb: 9.2

1995: Seven (Se7en Los siete pecados capitales)

Dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, Morgan Freeman y Gwyneth Paltrow relata la historia de la búsqueda del asesino que mata a sus víctimas basándose en los siete pecados capitales.

La Película ganadora del Óscar ese año fue Corazón Valiente.

Calificación IMDb: 8.6

1996: Fargo

Fargo, de los hermanos Coen llevó a la creación de una serie estadounidense que lleva el mismo nombre. La película obtuvo el Óscar a Mejor guion original y Mejor actriz por la interpretación de Frances McDormand.

La ganadora del Óscar ese año fue El Paciente Inglés.

Calificación IMDb: 8.1

1997: La vita è bella (La vida es bella)

Dirigida por Roberto Benigni recibió más de 50 premios y nominaciones; ganó el Óscar a Mejor película de habla no inglesa, Mejor banda sonora y Mejor actor.

La película ganadora del Óscar fue Titanic.

Calificación IMDb: 8.6

1998: Saving Private Ryan (Rescatando al soldado Ryan)

Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, Edward Burns y Matt Damon fue nominada a 11 premios Óscar de los cuales ganó 5 incluyendo Mejor dirección.

La ganadora del Óscar fue Shakespeare enamorado.

Calificación IMDb: 8.5

1999: Fight Club (El Club de la Pelea)

Dirigida por David Finchere interpretada por Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter. Ha sido de las películas más comentadas de la década de los noventa, su impacto cultural sigue apareciendo hasta nuestros días.

La ganadora del Óscar ese año fue Belleza Americana.

Calificación IMDb: 8.8

2000: Gladiator (Gladiador)

La cinta dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Russell Crowe y Joaquín Phoenix ganó cinco premios de la Academia, entre los que destacan Mejor película, Mejor actor y Mejor sonido.

Calificación IMDb: 8.5

2001: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (El señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo)

Una de las sagas más celebradas y aplaudidas, llevada a la pantalla por el director neozelandés Peter Jackson obtuvo 13 nominaciones a los premios de la Academia de los que se llevó 4 aunque no por Mejor película

La ganadora del Óscar ese año fue Una mente brillante.

Calificación IMDb: 8.8

2002: The Lord of the Rings: The Two Towers (El señor de los Anillos: Las dos torres)

La segunda parte de la trilogía también aparece entre las favoritas del público y de la plataforma. Recibió seis nominaciones a los premios Óscar de los cuales ganó dos.

La ganadora del Óscar fue Chicago.

Calificación IMDb: 8.7

2003: The Lord of the Rings: The Return of the King (El señor de los Anillos: El retorno del Rey)

Con este cierre de trilogía la cinta se llevó las 11 estatuillas a las que estuvo nominada incluyendo Mejor película y Mejor director, con ese récord igualó el total de premios que recibieron las cintas Ben-Hur y Titanic.

Calificación IMDb: 8.9

2004: Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Eterno resplandor de una mente sin recuerdos)

Esta cinta dirigida por Michel Gondry, protagonizada por JimCarrey y Kate Winslet se ha convertido en una película de culto. Obtuvo dos nominaciones a los premios de la Academia y se llevó el Óscar al Mejor guion original.

La película ganadora del año fue Golpes del destino.

Calificación IMDb: 8.3

2005: Batman Begins (Batman inicia)

La cinta es el comienzo de la trilogía dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale, recibió una sola nominación a los premios de la Academia.

La ganadora del Óscar fue Crash: Alto impacto.

Calificación IMDb: 8.2

2006:The Departed (Los infiltrados)

La película dirigida por Martin Scorsese es protagonizada por Matt Damon, Leonardo DiCaprio y Jack Nicholson recibió cuatro de las cinco nominaciones que obtuvo a los premios de la Academia entre los que se incluye Mejor Película y Mejor dirección.

Calificación IMDb: 8.5

2007: Into the Wild (Hacia rutas salvajes)

La cinta dirigida por Sean Penn fue protagonizada por Emile Hirsch y recibió dos nominaciones a los premios Óscar. La cinta comparte calificación en la plataforma con la galardonada Sin Lugar para los Débiles, la cual recibió el Óscar a la Mejor película.

Calificación IMDb: 8.1

2008: The Dark Knight (Batman: El caballero de la noche)

La segunda parte de la trilogía de Nolan fue especialmente aplaudida y recordada por la maravillosa actuación del Joker interpretado por Heath Ledger por la que fue merecedor de un Óscar a Mejor actor de reparto, aunque no pudo recibirlo por su lamentable fallecimiento. La cinta obtuvo ocho nominaciones más a los premios de la Academia.

La cinta ganadora del Óscar fue Quisiera ser millonario.

Calificación IMDb: 9.0

2009: Inglourious Basterds (Bastardos sin gloria)

La sexta película de Quentin Tarantino que habla de la Alemania Nazi, fue protagonizada por Brad Pitt, Mélanie Laurent y Christoph Waltz. Recibió ocho nominaciones al Óscar de las cuales solo se llevó una.

El filme ganador del Óscar de ese año fue Zona de miedo.

Calificación IMDb: 8.3

2010: Inception (El origen)

Nos encontramos con otra cinta de Christopher Nolan en esta lista. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Ellen Page y Marion Cotillard recibió ocho nominaciones a los premios de la Academia de los cuales obtuvo cuatro.

La ganadora del Óscar fue El discurso del Rey.

Calificación IMDb: 8.7

2011: Intouchables (Amigos intocables)

Película francesa dirigida por Olivier Nakache que retrata la relación de amistad que surge entre un hombre parapléjico y su cuidador. Recibió el premio Goya a la Mejor película europea.

La película ganadora de ese año fue El artista.

Calificación IMDb: 8.5

2012: Django Unchained (Django desencadenado)

Otro de las películas dirigidas por Quentin Tarantino que fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx y Christoph Waltz. Tuvo cinco nominaciones al Óscar de las cuales se llevó dos por Mejor actor de reparto y Mejor guion original.

La ganadora de ese año fue Argo.

Calificación IMDb: 8.5

2013: The Wolf of Wall Street (El Lobo de Wall Street)

Dirigida por Martin Scorsese fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jonah Hill y Margot Robbie fue nominada a cinco premios de la Academia de los cuales no obtuvo ninguno, ni siquiera DiCaprio por su celebrada actuación.

La cinta ganadora de ese año fue 12 años de esclavitud.

Calificación IMDb: 8.1

2014: Interstellar (Interstelar)

Otra más deNolan la cual protagonizó Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain. Recibió cinco premios a los premios Óscar.

La ganadora del Óscar fue Birdam.

Calificación IMDb: 8.5

2015: Inside Out (Intensamente)

La primera película animada de la lista dirigida por Pete Docter nos muestra como las emociones también pueden sentir y generar tramas, clímax y eventos dramáticos. Fue galardonada como Mejor película de animación.

La mejor película del año fue Spotlight .

Calificación IMDb: 8.1

2016: Your Name (Tu nombre)

Película de animación japonesa dirigida por Makoto Shinkai. Recibió múltiples premios y nominaciones y ha sido muy bien recibida por el público.

La ganadora de ese año fue Moonlight.

Calificación IMDb: 8.3

2017: Coco

Película animada de Disney y Pixar dirigida por Lee Unkrich retrata de bella manera la tradición del Día de muertos en México ha sido de las películas más taquilleras de la historia. Recibió el Óscar a la mejor película animada y Mejor canción original.

La ganadora al Óscar de ese año fue La forma del agua.

Calificación IMDb: 8.3

2018: Avengers: Infinity War (Vengadores: Infinity War)

Es una de las sagas de superhéroes más aplaudidas. La película fue dirigida por Anthony Russo y Joe Russo y cuenta con las actuaciones de Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, entre muchos otros.

La ganadora del Óscar fue Green Book.

Calificación IMDb: 8.4

2019: Joker

Aunque aún no acaba el año, todo parece indicar que Joker será la película mejor calificada en IMDb. La cinta dirigida por Todd Phillips fue bastante aplaudida por la extraordinaria actuación de Joaquin Phoenix, quien se rumora que lidera la carrera al Óscar por Mejor actor.

Calificación IMDb: 8.7

