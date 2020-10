Pensamos que nunca terminaría, pero el 2020 esta llegando a su fin. Por eso te traemos un recuento de los mejores videojuegos de este año.

Resident Evil 3 Remake

Fue lanzado el 3 de abril, el juego ha destacando por sus excelentes gráficos. Esta vez la duración de la travesía fue más corta, también se lanzó junto con un juego multijugador en línea: Resident Evil: Resistance. La producción estuvo a cargo de Masachika Kawata y Peter Fabian. El juego destaca por su gran variedad de enemigos y la introducción del personaje de Nemesis, un monstruo intimidante que acosa al jugador durante la partida.

Flight Simulator

Este videojuego ha destacado por sus gráficos, el juego simulará toda la Tierra utilizando texturas y datos topográficos de Bing Maps. Las representaciones tridimensionales de las características del mundo. La esencia del juego es cien por ciento realista, gracias al detalle de las cabinas y los modelos de los aviones y experiencia de vuelo.

Su modo arcade, permite recrear misiones, aterrizar en aeropuertos en situaciones complicadas. además de disfrutar del paisaje.

Persona 5 Royal

Esta nueva versión, llegó con nuevos personajes, nuevos lugares para explorar. Los jugadores puedes visitar los barrios de Tokio, el diseño fue hecho Masayoshi Suto y Shigenori Soejima quienes una vez más sorprendieron con la creación de interfaces.

Persona Royal tiene un estilo visual único y una nueva banda sonora del nominado Shoji Meguro, artista que se ha encargado de componer la música para diversos juegos, además de ser un gran exponente del cyberpunk.

DOOM Eternal

Es considera un clásico de acción dentro del mundo de los videojuegos. Esta nueva versión rebasa los limites de lo gore. DOOM Eternal es el primer DOOM que cuenta con un hub, una base espacial, llamada The Fortress of DOOM, donde el usuario puede escoger qué misión de la lista quiere jugar. El juego fue catalogado como ultraviolento.

Final Fantasy VII Remake

Fue lanzado el 10 de abril de 2020, con una exclusividad temporal de un año. Lo más llamativo de esta nueva entrega son los espectaculares gráficos renovados. El rediseño de los gráficos es adecuado a la ambición como vehículo nostálgico de altos vuelos del remake. Escenarios, nuevos personajes y mejores combates es lo que tiene esta nueva versión.

Ghost of Tsushima (2020) – [Exclusivo de PS4]

Sucker Punch Productions, fueron los responsables de este juego. Este estudio es considerado uno de los más importantes de Playstation, junto con Naughty Dog, responsables de Uncharted y The Last of Us, e Insomniac Games, creadores del último juego de Spider-Man. Ghost of Tsushima se convirtió en el segundo juego más vendido.