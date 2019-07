MISTERIOSO MENSAJE TELEFÓNICO PODRÍA DAR PISTAS SOBRE STRANGER THINGS 4 (SPOILER ALERT)

El pasado 4 de julio, Netflix estrenó la tercera temporada de la serie Stranger Things.

Si eres fan del programa, seguramente ya habrás visto los 8 episodios que componen esta entrega, en donde podemos seguir una vez más a los queridos héroes de Hawkins luchar contra criaturas supernaturales. Si no has visto la tercera temporada te recomendamos no seguir leyendo, porque este artículo contiene SPOILERS.

El final de la tercera temporada dejó a todos con varias preguntas debido a la aparente muerte del jefe de policía Jim Hopper interpretado por el actor David Harbour, quien se sacrificó para cerrar el portal que unos militares soviéticos habían abierto hacia el Upside Down, y así dejar a salvo una vez más el mundo real, al menos eso es lo que nos han hecho creer.

Sin embargo, como se dice por ahí, mientras no se vea el cuerpo en pantalla todo puede pasar, así que es probable que Hopper no haya muerto. Esta teoría la refuerza la escena post créditos en la que unos rusos tienen preso a un americano en la ciudad de Kamchatka, que bien podría tratarse de Jim.

La cuarta temporada no ha sido confirmada, sin embargo, esta escena post créditos parece confirmarla. Además, un misterioso contestador automático ha dado una pista a los fans de lo que podría pasar con Hopper.

El actor David Harbour comenzó a cambiar la imagen de su foto de perfilen su cuenta de instagram, por una serie de números que terminarían arrojando el número telefónico (618) 625-8313, que presumiblemente sería de Murray Bauman, este teléfono al que cualquiera puede llamar tiene un mensaje en la contestadora que dice lo siguiente:

«Hola, has llamado a la residencia de Murray Bauman. Mamá, si eres tú, por favor, cuelga y llámame entre las cinco y las seis de la tarde, como habíamos hablado, ¿vale? Si eres Joyce; Joyce, gracias por llamar. He estado intentando contactar contigo. Tengo novedades. Son sobre… bueno, probablemente sería mejor que lo hablásemos en persona. No es bueno ni malo, pero es algo…».

Los fans ya han hilado el mensaje y creen que se trata de alguna noticia sobre Hopper. Adicional a esto, el fundador de TVLine, Michael Ausiello, reveló que el actor Harbour tiene un contrato para una cuarta temporada, lo que nos hace pensar que su regreso es casi un hecho.

Aunque no es posible asegurar nada, si eres fan de la serie puedes seguir las pistas que se han ido revelando y esperar ansioso la confirmación de la cuarta temporada.

TE PUEDE INTERESAR

LO QUE DEBES SABER DE ‘STRANGER THINGS 3’ ANTES DE SU ESTRENO

TODO SOBRE LA TERCERA TEMPORADA DE STRANGER THINGS

STRANGER THINGS 3: UN VERANO PUEDE CAMBIAR TODO

VE EL TRAILER DE LA NUEVA TEMPORADA DE STRANGER THINGS

LOS REEBOK EX-O-FIT-HI DE STRANGER THINGS QUE QUERRÁS TENER