MET GALA 2021: LOS LOOKS ALTERNATIVOS Y TRANSGRESORES

Met Gala o La Gala del Met alcanzó su edición 2021 y como bien sabemos este evento benéfico da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.​​ Este año nos dejó de todo, desde increíbles creaciones de alta costura, hasta mensajes que resuenan muy fuerte en los rincones del mundo. El tema de esta 2021 fue la moda americana, un tema que reinterpretaron los diseñadores en sus creaciones.

La alfombra roja y la Met Gala como tal, es un gran foco de atención para todo el planeta, le da visibilidad y gran exposición a los artistas y personalidades más destacadas de la cultura pop. Pero veamos el otro lado de la ropa cara y el maquillaje, ya que muchos de los invitados alzaron la voz por situaciones sociales que afectan a la sociedad e hoy en día. Por ejemplo los derechos y la visibilidad para la comunidad LGBTQ+, también mensajes sobre feminismo, libertad sexual y el racismo.

Lil Nas X

Maisie Williams

Grimes

El séptimo arte hizo d ellas suyas e inspiró atuendos como el de Grimes, quien lució un vestido inspirado en Dune y una enorme espada a juego con su máscara metálica. Maisie se inclinó más por un homenaje a Matrix, Lil Nas apareció con una armadura dorada de Versace.

Hunter Schafer

Ezra Miller

Por otro lado tuvimos también a Hunter muy futurista con su araña en el centro del rostro y lentes de contacto blancos. Ezra Miller reencarnó al fantasma de la ópera y tras descubrirse la cara se volvió una criatura llena de ojos.

Lourdes Leon

Alexandria Ocasio-Cortez

Carolyn B. Maloney

Apoyando a las mujeres y sus derechos desfiló Carolyn y Cara con contundentes mensajes en su ropa. Los mensajes eran muy claros y concisos: «Derechos equitativos para las mujeres» y «Eliminar el patriarcado». Por su parte Alexandria Ocasio-Cortez usó un vestido que gritaba obligar a los ricos a pagar los impuestos. Alguien que llamo mucho la atención fue Lourdes Leon, la hija de Madonna quien demostró naturalidad y la belleza femenina desde un punto de vista diferente que la sociedad ha atacado.

Cara Delevigne

Megan Rapinoe

Megan representando a la comunidad gay con un clutch que decía: In gay we trust, un juego de palabras retomando del clásico: In God we trust.

Soccerplayer Megan Rapinoe attends The Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute benefit gala celebrating the opening of the «In America: A Lexicon of Fashion» exhibition on Monday, Sept. 13, 2021, in New York.

Elliot Page

Elliot Page tuvo su primera salida pública en la alfombra roja como un hombre transgénero. Y lució un traje negro de Balenciaga con una rosa verde en el bolsillo. Un símbolo muy fuerte que se remonta a 1892 y cuando Oscar Wilde ordenó a sus amigos que los usaran en sus solapas en la noche de apertura de su comedia LadyWindermere ‘s Fan. Pasando a ser una insignia para los hombres queer desde entonces.

Kim Kardashian

Todos los reflectores se fueron hacia Kim Kardashian con su atuendo totalmente negro de Balenciaga. Algunas teorías en torno a este outfit hablan de una posible inspiración en los dementores de Harry Potter, algo alusivo a las mujeres afganas o hasta una orden impuesta por Kanye West.