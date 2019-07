Metronomy anunció hace poco que el lanzamiento de su nuevo material discográfico titulado Metronomy Forever ya tiene fecha de estreno. Será el 13 de septiembre de este año cuando la banda inglesa nos sorprenda con un disco que contendrá 17 canciones.

La banda anunció que en el transcurso de los meses siguientes, lanzará diversos temas de su más reciente producción, como lo hizo en semanas anteriores con Lately estrenado el 29 de mayo y Salted Caramel Ice Cream estrenado el 19 de junio.

Habían pasado 3 años desde el último material discográfico de Metronomy, al respecto de esto y de su nuevo material Joseph Mount, líder de la banda, resaltó:

“Lo que sucede cuando estás trabajando en nueva música y entras a un mundo donde has alcanzado algo de fama, no importa qué tan grande o pequeño sea todo, empiezas a reflexionar en ti mismo en términos de tu legado y lo que vas a dejar atrás. Y así, te das cuenta que se limita al interés que la gente tiene en ti. Al final, me sentí muy cómodo con eso. Entre menos importancia de les a cualquier obra de arte, de alguna manera se vuelve más interesante… Estoy haciendo música, daré algunos conciertos, necesito alimentar a mis hijos”.