Mexicanos al grito del aplauso: Ganadores del Oscar en la historia

El talento no tiene nacionalidad ni ubicación geográfica determinada. Existen miles de casos de mentes y acciones brillantes que a lo largo de la historia han iluminado, con su presencia y aportaciones, todos los rincones del planeta. Los mexicanos al grito del aplauso no son la excepción.

La creatividad es parte de la naturaleza, y a dondequiera que volteemos percibimos con nuestros sentidos, manifestaciones de la capacidad humana para crear. Es mediante este atributo que se han elaborado discursos desde diversas áreas, que sin duda, están hechos para la posteridad.

México es cuna de personajes que a través de distintas manifestaciones de arte han sobresalido por la calidad y el profesionalismo vertidos en cada obra. Los mexicanos al grito del aplauso que han ganado el premio Oscar han pasado de dejar en alto el nombre de ésta, la tierra en la que nacieron, a representar tangiblemente el talento a la mexicana.

Las posibilidades de ser mexicano y hacer algo brillante son tantas como lo son en otras latitudes. Lo que cambia es la propuesta, la perspectiva, conforme al contexto que viven quienes logran sobresalir por alguna de sus creaciones.

MEXICANOS EN LOS PREMIOS OSCAR

Alfonso Cuarón

Cineasta originario de la capital galardonado con cinco premios Óscar. Dos por la película Gravity, como mejor director y mejor edición; los tres restantes por Roma, filme de 2018 que al año siguiente le haría acreedor a los reconocimientos como mejor director, mejor película extranjera y mejor fotografía.

El enfoque documental que él mismo considera caracteriza a sus producciones, las tomas largas, la creación de mundos fantásticos y la representación de personajes novedosos en sus historias, le valieron ser considerado por la revista Times uno de los cinco latinoamericanos más influyentes. Gracias a la originalidad propuesta en sus creaciones.

Alejandro González Iñárritu

Mexicano que ha ganado cinco veces el Óscar. Tres de ellas por Birdman: como mejor director, mejor película y mejor guión original. Por mejor película también por The Revenant (El Renacido) en 2016, y uno más considerado como premio especial, mención honorífica, por Carne y Hueso en 2017.

El mismo Alejandro, asegura que el haber vivido en Europa y África, así como viajar en diversas ocasiones a través del océano atlántico, le permitieron desarrollar una vista peculiar. Una que le confiere el título de mexicano aclamado y reconocido. Profesional si de hacer cine se trata.

Guillermo del Toro

Obtuvo el Óscar a Mejor Película y a Mejor Director por La forma del agua. La película se llevó un total de cuatro estatuillas, incluidas Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción. Originario de Guadalajara, imprime en sus creaciones una estética y ambientación espectaculares.

Su estilo de filmación fomenta la convivencia de situaciones mágicas y fantásticas con lo tétrico y agobiante de la realidad en muchas de sus facetas. Del Toro ha declarado estar enamorado de los monstruos. Su última y reciente producción, una adaptación de Pinocho, está nominada a recibir el Óscar como mejor película animada.

Emmanuel Lubezki

Ha sido premiado en tres ocasiones con el Óscar a Mejor Fotografía: por Gravity en 2014; por Birdman, en 2015 y por The Revenant en 2016. Todas hechas con cineastas mexicanos, también ganadores del Oscar.

Cruz Antonio Contreras Mastache

Formó parte del equipo de animadores que trabajaron en Spider-Man: Un nuevo universo, película que obtuvo el Oscar a Mejor Película Animada en 2019. Contreras es mexicano originario de Guerrero, el primero de su tierra en obtener un premio de la Academia.

Anthony Quinn

Originario de Chihuahua, mexicano-americano ganador de dos premios Óscar, uno como Mejor Actor de Reparto, por Viva Zapata! en 1952, y el otro por Lust for Life en 1956.

Lupita Nyong’o

Actriz mexicana-keniana ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por 12 Years a Slave en 2013. Fue aclamada por su papel de Patsy tanto por la academia como por la crítica. Reputación que se acrecentó en 2018 por su interpretación de Nakia en Black Panter, y más reciente en Wakanda Forever.

Emile Kuri

Ganador de dos premios Oscar, el de Mejor Diseño de Producción por The Heiress, en 1949, y por Twenty Thousand Leagues Under the Sea, en 1954.

Eugenio Caballero

Ganador del Oscar a Mejor Diseño de Producción por El laberinto del fauno junto a Guillermo del Toro en 2006.

Guillermo Navarro

Se llevó la estatuilla dorada por Mejor Fotografía por El laberinto del fauno en 2006, en colaboración con Del Toro y Eugenio Caballero. Sin duda un trío de talentosos mexicanos.

Manuel Arango

Galardonado con el Oscar a Mejor Cortometraje Documental y a Mejor Cortometraje por Centinelas del silencio en 1971, única ocasión en la que un mismo cortometraje ganó en ambas categorías.

Beatrice De Alba

Ganadora del Oscar a Mejor Maquillaje por Frida en 2002.

Así la lista de algunos mexicanos al grito del aplauso sobresalientes en su trayectoria profesional. Obtuvieron el reconocimiento a su desempeño por la interpretación de una función que muchas personas pueden ejercer.

Y sí, la premiación es cada vez más objeto de críticas. Genera más polémica y es más cuestionada. Lo incuestionable es la capacidad de crear de tienen estas personalidades mexicanas que han ganado el Oscar.