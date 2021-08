MÉXICO BUSCA DAR ASILO A MUJERES Y NIÑOS DE AFGANISTÁN

México ha solicitado recibir a niños y mujeres afganas. Tras cumplirse más de una semana de la victoria de régimen talibán sobre el gobierno afgano, el caos no se hizo esperar en dicho país y en el resto del mundo. Principalmente los habitantes durante las primeras horas de gobierno talibán comenzaron a huir.

«Les informo que con la activa participación de Guillermo Puente Ordorica, embajador de México en Irán, hemos iniciado el procesamiento de las primeras solicitudes de refugio de [email protected] [email protected], especialmente de mujeres y niñas que lo han así solicitado”. Canciller de México, Marcelo Ebrard.

Fuga masiva de Afganistán

Lamentablemente varios de los países vecinos que normalmente habían recibido durante años a los inmigrantes, cerraron sus fronteras para evitar una migración masiva y sin control.

Aporta otro lado más potencias occidentales se han comprometido a recibir un cierto número de refugiados, particularmente aquellos civiles que ayudaron a las fuerzas de EUA y a la coalición de la OTAN durante 20 años de operativos militares.

Prejuicios y racismo

Este es un recordatorio para la empatía hacia nuestros semejantes. Porque no importa la raza, religión o ideología, todos somos seres humanos, somos iguales. Como habitantes de Latinoamérica ignoramos muchas cosas relacionadas a este conflicto, a menos que hayamos tenido algún acercamiento con refugiados o gente de estos países en conflicto difícilmente lo entenderemos.

Estados Unidos tiene tal influencia en nuestro pensamiento que se les ha puesto una etiqueta de terrorista a cualquier afgano, sirio o israelí que se cruza en nuestro camino. Esto nos sigue dividiendo, nos han puesto a pelear los unos contra otros.

Y no se trata de eso, aquellas personas están viviendo horrores de los que no tenemos idea, bombardeos y opresiones que nosotros jamás podremos entender porque vivimos en nuestra burbuja. Por eso tenemos que leer más, investigar sobre los conflictos mundiales y no dejarnos llevar por memes y trending topics en las redes sociales.

Países latinoamericanos abren fronteras

De igual manera se han visto muchas quejas en contra de la solicitud de México para recibir refugiados. Y esta queja es un reflejo de ignorancia y racismo principalmente. Que si somos un país en primeros lugares de feminicidio, que se vayan a otro país, que aquí no hay trabajo, entre muchas otras.

Lo que no vemos es que esta acción es un acto enorme de solidaridad y humanidad. México no es el único país que ha abierto sus puertas, también Chile y Costa Rica planean acoger a una cantidad determinada de refugiados.

Mujeres afganas y sus derechos

Las mujeres en países como Afganistán, no tienen derechos, son tratadas de una manera terrible. Que no se puede comparar con los problemas que tiene cada país de Latinoamérica acerca de las mujeres. En meses recientes ocurrió un atentado de carro bomba matando a muchas niñas que solo querían estudiar. Algo verdaderamente inhumano.