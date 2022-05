México no será el próximo destino de Juan Carlos Osorio como entrenador

Juan Carlos Osorio es uno de los entrenadores más respetados del continente americano. El colombiano, que inició su carrera en los banquillos hace un poco más de dos décadas como asistente, primero de Octavio Zambrano en MetroStars, y luego de Kevin Keegan en el Manchester City, aún no ha decidido cuál será el siguiente paso en su carrera como entrenador y por ahora se mantiene sin equipo.

Eso sí, durante las últimas semanas ha sido el protagonista de una gran cantidad de rumores, ya que los medios de comunicación de México lo vincularon con varios equipos de ese país.

En los últimos días Osorio sonó como candidato para dirigir el Cruz Azul, América, Chivas o el CD Juárez. Aunque la opción que parecía ser la ganadora era la de Bravos de Juárez. No se quedó solo en rumores. El propio Osorio aseguró que dirigir al equipo del estado de Chihuahua, al norte de México, era una posibilidad que estaba analizando.

Al final, periodistas mexicanos aseguran que el técnico, por ahora, no volverá al fútbol mexicano para dirigir a ninguno de estos equipos. En principio, la única oferta oficial que recibió Osorio fue de Bravos de Juárez, equipo que le habría hecho una fuerte propuesta a nivel monetario para que aceptara. Pero en lo deportivo, la institución mexicana no se ha mostrado tan fuerte, ya que fue último en la tabla de clasificación del torneo mexicano. Un resultado que no parece ser lo suficientemente atractivo para un técnico como Osorio.

De esta forma, y al menos por ahora, Osorio no vuelve al fútbol mexicano, país en el que ya tuvo dos experiencias. Durante la temporada 2011-12 fue técnico del Club Puebla, donde solo dirigió 11 partidos para luego renunciar. Luego, entre los años 2015 y 2018 fue seleccionador de México, donde consiguió 33 victorias en 52 partidos.

La última experiencia en los banquillos para Osorio terminó hace dos meses. Dirigió al América de Cali desde junio de 2021 y sumó solo 15 victorias en 49 partidos. Durante esta etapa, el entrenador fue noticia más por las polémicas que por aspectos deportivos. Incluso, bajo su mando hizo debutar a su hijo en la Primera División colombiana, quien cambió de equipo tras la desvinculación de Osorio.

Sobre su futuro, el risaraldense también ha ayudado a avivar los rumores. En declaraciones a diferentes medios colombianos explicó que un equipo de Colombia se puso en contacto para contar con él en el futuro. Mientras que una selección también habría mostrado su interés. Y, sin duda, son muchas las ganas de Osorio de seguir su carrera como entrenador, tanto que se ofreció para ocupar el cargo de seleccionador de Colombia una vez más.

Por ahora, Osorio es un espectador más del cuadrangular del fútbol colombiano, instancia a la que no pudo clasificar con América de Cali, que terminó 15 en la tabla de clasificación, bajo la dirección técnica de Alexandre Guimarães durante los últimos seis partidos.

En los cuadrangulares el gran favorito parece ser Millonarios. Equipo que finalizó en lo más alto de la tabla del Apertura. Eso sí, no lo tendrá fácil si quiere salir campeón en el primer semestre del 2022. Las casas de apuestas muestran cuotas muy cerradas al analizar el Grupo A del cuadrangular, donde Millonarios, Nacional y Junior comparten favoritismo. Eso sí, algo que parece ser unánime es que Atlético Bucaramanga es el que menos opciones tiene de lograr el título. Un nivel tan parejo que permite un cierre de semestre lleno de emoción y con pronósticos muy complicados.

Más cambios de entrenadores

Varios equipos del fútbol colombiano ya empiezan a armarse de cara al segundo semestre del año. Deportivo Pereira, por ejemplo, contrató a Alejandro Restrepo como nuevo técnico del equipo. El medellinense, Juan Carlos Osorio estuvo tres meses sin club, luego de dirigir al Atlético Nacional.

Independiente Santa Fe también anunció nuevo entrenador, al fichar a Alfredo Arias, de 63 años. El uruguayo ya tiene experiencia en el fútbol colombiano, pues fue el director técnico del Deportivo Cali entre 2020 y 2021.

De esta forma, las opciones para Juan Carlos Osorio en Colombia también se van reduciendo poco a poco. Y su deseo de volver a la Selección Colombia también parece estar lejos de concretarse, pues dentro de poco tiempo deberían nombrar a Néstor Lorenzo en el cargo. Por lo que el entrenador de 60 años no descarta estar un tiempo apartado del fútbol y dedicarle más tiempo a su familia. Aunque aún falta mucho por decidir y el mercado de fichajes apenas va a comenzar. Así que muchas cosas pueden cambiar en el futuro de Osorio.