Miles bailaron y cantaron éxitos de ayer y hoy en Remind GNP 2023 

Más de 16 mil personas corearon los éxitos de Teen Tops, Los Señores, La Gusana Ciega, Beto Cuevas, Kool & The Gang, Gipsy Kings y Revisiting Creedence en el Remind GNP 2023.

Además de la mejor música de antaño, espacios de juegos y otras atracciones, las familias asistentes a Remind GNP disfrutaron de más de 20 propuestas gastronómicas como Lardo, El Moro, Campobaja, Almanegra, El Villamelón, Coma Pizza,, entre muchas otras.

Remind GNP es el festival perfecto para vivirlo con amigos y familiares.

Más de 16 mil personas hicieron de la segunda edición del festival Remind GNP todo un éxito el pasado sábado 22 de abril, y de ahora en adelante será recordado como el favorito de muchos melómanos nostálgicos, perfecto para disfrutar en familia mientras se corean grandes éxitos de antaño o se disfruta del área de maquinitas, mesas de ping pong, auténticas delicias gastronómicas y muchas actividades más, todas en un espacio caminable, muy sencillo de recorrer.

Y es que lo que prometía que sería una noche llena de recuerdos, también se convirtió en algo más: un evento que quedará para el recuerdo como una experiencia inolvidable y una gran opción para todas aquellas personas que normalmente no asisten a festivales porque éstos están dirigidos a las juventudes. Para ellas, ¡este fue su día! Una celebración donde pudimos ver a tres generaciones bailando, cantando y disfrutando grandes éxitos en el parque. Abuelos, papás y nietos gozando todas las atracciones de Remind GNP.

De la mano de diversas agrupaciones de las décadas de los sesenta, setenta y noventa que interpretaron sus más grandes éxitos para encender el ánimo de grandes y pequeños en un ambiente alegre, seguro y muy divertido, el Remind GNP contó con 2 escenarios, en los que se presentaron 14 artistas acompañados por más de 100 músicos para hacer gozar, cantar y aplaudir a 16,483 asistentes, quienes pudieron elegir entre 26 propuestas gastronómicas para disfrutar y compartir con familiares y amigos durante las 12 horas de música que ofreció el festival, involucrando a más de 10 marcas nacionales e internacionales.

Los Señores y Fabiola Ruano fueron los actos encargados de inaugurar los escenarios Vivir es increíble Stage y Bermuda Stage, respectivamente, seguidos de La Gusana Ciega en el primero, quienes fueron recibidos a lo grande con sus éxitos, “No puedo verte”, “Yes Sir, I Can Boogie” y “Tornasol (Vuelves a ser), entre muchos otros.

Mientras tanto, West Coasters y Arantza & The Scam Tribute mantuvieron el ambiente en el escenario secundario en lo que llegaba la esperada actuación de Beto Cuevas en el principal, quien encantó a los asistentes con canciones como “Día Cero”, “Mentira” o “El Duelo”. Acto seguido, Mula Brass Band, quienes se han presentado en festivales como Bahidorá, mantuvieron encendido el ambiente antes de uno de los momentos más esperados de Remind GNP, el acto de Gipsy Kings y sus hits “Bamboléo” y “Volare”, entre varios más.

Las participaciones encargadas de cerrar el Bermuda Stage, ambientado con una camper psicodélica, fueron los dueños del sonido de los sesenta, Los Teen Tops, que hicieron las mieles de una gran parte de la audiencia, F-Mack, encargado del sonido funk, soul y R&B del festival, y Tonah El hombre orquesta, cuya habilidad multiinstrumentista dejó al público boquiabierto.

En el escenario Vivir es increíble Stage la noche terminó con las actuaciones de Kool & The Gang, quienes pusieron al público a bailar con canciones como “Celebration”, “Jungle Boogie” o “Fresh”; Revisiting Creedence, uno de los grupos más celebrados del evento ya que continúa el legado de Creedence Clearwater Revival, una de las bandas más relevantes de los años sesenta, con canciones como “Fortunate Son” o “Have You Ever Seen the Rain”; y el cantante, músico y compositor chileno, Ricky Santos, encargado de clausurar esta celebración por todo lo alto.

En definitiva, Remind GNP 2023, gracias a sus artistas pero, sobre todo, gracias a un público entusiasta que representa un sector que no debemos olvidar, se posicionó como el festival musical familiar más importante de la Ciudad de México en su segunda edición. Una fiesta nostálgica imperdible que ya queremos que se repita.