LA GUIONISTA DE LOST IN TRANSLATION PREPARA UNA MINISERIE

Sofia Coppola ganó en 2003 un premio Óscar a mejor guión original

La guionista de Lost in Translation, Sofi Coppola se prepara para el estreno de una miniserie. Se trata de una adaptación de la novela The Custom of the Country de Edith Wharton. En 2003 Sofía, ganó un premio de la Academia a mejor guión original.

LOST IN TRANSLATION, Scarlett Johansson, Bill Murray, 2003, (c) Focus Features/courtesy Everett Collection

La miniserie será un proyecto para para Apple TV+, la historia gira entorno a Undine Spragg, una niña del medio oeste que intenta ascender en la sociedad de la ciudad de Nueva York, la novela se publicó por primera vez en 1913.

Por su parte Coppola confesó durante una entrevista «Es mi anti-heroína literaria favorita y estoy emocionada de llevarla a la pantalla por primera vez».

Otro de los proyectos hechos por la productora es On the Rocks, película filmada en 2019 protagonizada por Bill Murray y Rashida Jones y que se estrenará en la plataforma de streaming.

LOST IN TRANSLATION, Scarlett Johansson, Bill Murray, 2003, (c) Focus Features/courtesy Everett Collection fotograma 249/cordon press

Lost in Translation, fue la segunda película hecha por Sofia Coppola. La cinta se convirtió en un referente contracultural, uno de los tantos puntos fuertes del filme, es la banda sonora integrada por: My Bloody Valentine, Phoenix, The Jesus and Mary Chain y Roxy.