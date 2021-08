La más reciente película de Jane Campion, The Power of the Dog es una de las más esperadas, pues participará en festivales del género como el de Venecia, Toronto, Nueva York y San Sebastián. Lo mejor es que la cinta llegará a Netflix y ya tenemos el tráiler oficial.

The Power of the Dog está basada en la novela homónima de Thomas Savage, que fue publicada originalmente en 1967, y cuenta la historia de dos hermanos quienes son los propietarios del rancho más grande en todo Montana. Phil es una persona brillante, ávido lector y gran jugador de ajedrez; por su parte, George es amable y dedicado al negocio. La relación entre ambos se rompe cuando George se une en matrimonio con una joven llamada Rose.

La novela tuvo gran éxito y ahora que será llevada a la pantalla grande se espera que la taquilla tenga una gran entrada de dinero, además de llevarse críticas positivas por parte de los expertos. Y es que el tema de la masculinidad, nostalgia y traición son una mezcla que elevará los sentimientos y pensamientos del espectador.

Netflix será la plataforma encargada de traernos The Power of the Dog, esto será en noviembre aunque sin fecha fija de estreno. Pero en Australia y Nueva Zelanda será en las salas de cines donde se podrá apreciar el trabajo de Jane Campion en la dirección, además de las actuaciones de Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons y Kirsten Dunst. También aparecerán Frances Conroy, Kodi Smith-McPhee y Adam Beach.

El filme pudo ser presentado en la reciente edición del Festival de Cannes, sin embargo, al no entrar en participación para obtener algún premio, Netflix rechazó la propuesta. Cabe destacar que para poder entrar en la selección oficial de la competencia las películas deben ser estrenadas en las salas de cine de todo el mundo, no sólo de algunos países.

