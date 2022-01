MIRA EL DOCUMENTAL SOBRE FRACTALES CON MÚSICA DE DAVID GILMOUR

En los años 70, el matemático francés Benoit Mandelbrot le puso nombre a la propiedad matemática clave de un objeto donde su dimensión métrica es un número racional mayor a su dimensión topológica, o lo que comúnmente conocemos ahora como fractales. Este fue un gran momento para el mundo de las matemáticas durante el siglo pasado.

Años después, en 1995, se realizó una película documental sobre estos fractales, titulada Fractals: The Colours of Infinity, donde el científico y escritor Arthur C. Clarke participó de forma activa y nos dio una introducción a dicho mundo lleno de colores y fracturas. En dicho trabajo cinematográfico, veremos a grandes personalidades de la ciencia como Stephen Hawking, Ian Stewart y el mismo Benoit.

El documental nos explica lo que son estos fractales, y cómo pueden ser magnificadas o divididas y conservar los mismos patrones de la imagen original, como el hecho de ver en una roca la forma de la montaña a la que corresponde.

«Una vez que desarrollas el ojo del matemático de fractales, los ves en todas partes, cada cosa que ves está descrita como una referencia de sí misma o de otra cosa”.

Pero lo que es de llamar la atención, además de todo lo matemático cual si fuera Spiderman en la realidad espejo, es que se ha realizado una versión del documental que cuenta con música de David Gilmour, el compositor de la parte más psicodélica en la carrera de Pink Floyd. Obviamente dicha extravagancia hace que los fractales vistos en pantalla sean aún más maravillosos.

La banda sonora de Gilmour nos recuerda por momentos a “Shine On You Crazy Diamond”, pero más allá de encontrar similitudes a lo realizado con la banda británica, lo que vale completamente la pena en esta versión de Fractals: The Colours of Infinity, es sumergirse en una estimulación mental, visual y auditiva para comprender en plenitud la importancia de los fractales en la vida y el mundo.