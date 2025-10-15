Mira el estreno de Frankenstein de Guillermo del Toro por $40 pesos

La comunidad cinéfila ha esperado pacientemente la materialización de uno de los sueños más íntimos del cineasta tapatío: llevar su sello personal al mito fundacional del terror gótico. Finalmente, ese sueño se concretó con el proyecto de Pimienta Films que se ha convertido en el esperado Frankenstein de Guillermo del Toro. Esta adaptación no solo promete ser un festín visual, sino también una profunda exploración emocional del clásico de Mary Shelley, fiel al espíritu artesanal y al enfoque en la belleza de lo monstruoso que caracteriza al director.

Uno de los mayores atractivos de esta producción es su reparto de lujo. El oscarizado Oscar Isaac encarna al atormentado Dr. Victor Frankenstein, el «Prometeo moderno» cuyo genio desata una tragedia. Sin embargo, el foco se ha puesto en Jacob Elordi, quien da vida a la Criatura.

La elección de Elordi fue particular, ya que Guillermo del Toro buscó un Monstruo que, a diferencia de versiones previas, poseyera «ojos llenos de humanidad», una clave para entender la compleja búsqueda de pertenencia de la Criatura que define a esta versión de Frankenstein de Guillermo del Toro. El reparto se completa con talentos de la talla de Mia Goth, Christoph Waltz y Charles Dance, asegurando un drama de alto calibre emocional.

Fiel a su reputación, el director mexicano se ha negado a depender excesivamente de los efectos visuales generados por computadora (CGI). La visión para Frankenstein de Guillermo del Toro se apoya en el uso de decorados tangibles y un maquillaje artesanal para la Criatura, inspirándose en elementos tan variados como la ópera y el cine de época.

El propio Del Toro ha re-imaginado la icónica escena de la resurrección no como un acto mórbido, sino como un «vals alegre y un poco loco», mostrando a Victor como un artista de la vida. Esta perspectiva promete que el Frankenstein de Guillermo del Toro será una de las adaptaciones más personales y visualmente impactantes de la historia.

Fecha de Estreno: Cines y Plataforma de Streaming

Los fans del cine de género y del trabajo de Del Toro ya tienen las fechas marcadas. Aunque se trata de una producción original de Netflix, la película tendrá un periodo de exhibición limitado en cines seleccionados. El estreno en salas en México está programado para el 23 de octubre. Posteriormente, el esperado Frankenstein de Guillermo del Toro llegará al catálogo global de Netflix el 7 de noviembre.

Este doble lanzamiento no solo busca atraer al público masivo, sino también permitir que la película compita en la temporada de premios, reconociendo su valor como obra cinematográfica gótica. El debut de Frankenstein de Guillermo del Toro en el Festival de Cine de Venecia, donde recibió una ovación entusiasta, ya anticipa que estamos ante un evento cinematográfico imperdible.

La casa productora Pimienta Films publicó dio a conocer las salas de estreno. Así que no queda más que seleccionar tu sede más cercana y apurarte a conseguir tus boletos para no perderte Frankenstein de Guillermo del Toro: