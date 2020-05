Documentary for the Recently Deceased: The Making of Beetlejuice, es el título del nuevo documental sobre una de las joyas cinematográficas del gran Tim Burton. Beetlejuice, la comedia de terror estrenada en 1988 y que hoy en día se considera un ícono de la cultura ochentera.

La película narra como fue producida Beetlejuice, desde la filmación en East Corinth, Vermonth, hasta el trabajo de stop motion y efectos especiales; así como una serie de entrevistas con parte del elenco y equipo técnico.

El proyecto es dirigido por el cineasta francés Fred China, producido por Adam F. Goldberg («The Goldbergs«), Lee Leshen (Back in Time, Ghostheads, Waldo on Weed) y Julien Dumont en la fotografía.

Y ahora va la mala noticia, todavía no se ha confirmado la fecha oficial para su lanzamiento, se especulaba que en este 2020, sin embargo como está la situación mundial suponemos se aplazará. Además de que el proyecto pertenece a una iniciativa en Kickstarter.

Pero después de la salida del tráiler se puede ver un claro adelanto en el trabajo, y lo mejor es que puedes seguir de cerca como es que se lleva a cabo la filmación. Documentary for the Recently Deceased: The Making of Beetlejuice cuenta con una página oficial y redes sociales activas, como Instagram y Facebook.