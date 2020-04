Como bien recordaremos en 2019, se celebró el centenario de la Bauhaus, el movimiento de arte y diseño de principios del siglo XX fundado por el arquitecto Walter Gropius en Weimar, Alemania.

Partiendo de esto, se recuerda a uno de los miembros más influyentes e importantes de la época. Me refiero al artista húngaro László Moholy-Nagy, quien se encargó de expandir en Chicago, el movimiento fundando la escuela de diseño a mediados de siglo: The New Bauhaus.

Debido a la importancia de Moholy con este documental se busca homenajear su vida, su legado y su gran trabajo. El filme bajo el nombre de: «The New Bauhaus. The Life & Legacy of Moholy-Nagy«, nos ofrece un viaje emocional muy íntimo a través de la vida de Moholy-Nagy y por su puesto, su trabajo como artista, diseñador, visionario y maestro.

width="640" height="360" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen>

Además el documental girará principalmente en trono a la fundación, como tal de la escuela en Chicago y su alzamiento ante el mundo del arte.

The New Bauhaus se ha estrenado únicamente como película de apertura para el Architecture Design Film Festival en Nueva York, y para el programa de arquitectura en el Festival Internacional de Cine de Chicago. La fecha para su lanzamiento oficial está por ser confirmada.

El filme fue producido por Opendox y dirigido por Alysa Nahmias.