MIRA TODOS LOS EPISODIOS DE «7 AGES OF ROCK» DE VH1

Uno de las mejores programas de todos los tiempos, transmitido por Vh1 fue sin duda 7 Ages Of Rock (Las 7 Eras del Rock). Un documental épico, que narraba la historia y cada una de las etapas del rock.

¿Quién no se emocionó con cada era del rock que nos contaban? En un formato de serie la historia del rock fue develada al público de Vh1, por allá del año 2007. Un año que si hacemos memoria los smartphones apenas estaban en vías de alcanzar popularidad; por lo tanto no era tan fácil acceder a esa información. Ya que nuestra fuente era alguna que otra computadora y ponernos a leer los pocos datos en internet.

Sin embargo, fue la BBC quien produjo este gran tesoro y al ser co producida por BBC Worldwide y Vh1 Classic se colocó como uno de los programas más esperados de los melómanos y fanáticos del rock.

Lo fascinante de esta serie era su orden perfecto y clasificación del rock, pues seguía una línea del tiempo bien explicada. Además del material de archivo que pudimos ver de varias bandas legendarias e íconos de la música. Por ejemplo: entrevistas, reportajes, fotografías y más detrás de cámaras.

Led Zeppelin

Los 7 episodios repasaban las 7 eras del rock; era verdaderamente un viaje que te llevaba a recorrer desde las raíces del rock hasta sus otras ramas como: el heavy metal, el punk, el brit rock, el grunge, hasta el art rock.

Mötley Crüe

7 AGES OF ROCK: EPISODIOS

1: El Nacimiento del Rock y 1: Alternativo: My Generation

2: Art Rock. White Light, White Heat

3: Punk Rock. Blank Generation

4: Heavy Metal. Never Say Die

5: Rock de Estadio. We Are The Champions

6: Rock Alternativo. A la Izquierda del Dial

7: Brit Rock. Lo que el Mundo Estaba Esperando

The Beatles

Y aquí va la noticia triste, ya no lo pasan más en la televisión desde entonces. Puedes encontrar algunos episodios de 7 Ages of Rock en YouTube o Dailymotion, donde está la temporada completita. Y también está la opción de Documania TV.