Desde las catacumbas parisinas, y por primera vez en México, llega Brawther, uno de los imperdibles proyectos del DJ y productor Sammy Gouyette.

Pilar de la escena house global, es conocido también, a través de Paris Underground Traxx. Sú música tiene el support de Chez Damier y sin duda, ha sido clave junto a Jeremy Underground, en dar resonancia a MLIU, disquera reconocida por revivir el estilo Nueva York de los 90.

Con más de diez años de experiencia, Gouyette fundó recientemente su propia disquera llamada Negentropy Records con lanzamientos de Sweely, Fumiya Tanaka, y más. Su ascenso en los amplios terrenos de la electrónica no ha sido fortuito, primero como escucha -e incluso, como explorador de las profundidades de MySpace, donde conoció a Chez Damier– y luego como ejecutante, se ha ido desplazando de forma orgánica a través del espectro sonoro como pez en el agua.

Le caracteriza una gran capacidad para entenderse entre gurús y colegas, y un talento para destilar un house clásico al que no te puedes resistir, su amor por el house es algo que impregna la pista, contagiando a quienes se sumergen en ella. Su aprecio por la música va más allá de un interés por conquistar una meca, pues desde su perspectiva, su carrera es un proceso de aprendizaje que nunca termina.

“I’m still learning, still studying. I’m constantly trying to be better, and I don’t think I’m near reaching my potential.”