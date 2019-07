MLB HIZO HISTORIA: TODO SOBRE CLEVELAND ALL STAR GAME

Se hizo historia el fin de semana pasado en el baseball cuando dos icónicas franquicias los Boston Redsox y los New York Yankess volaron por el Oceáno Atlántico rumbo a Londres, Inglaterra donde los esperaban 60,000 fans que disfrutaron la serie de 2 juegos en el London Stadium, he aquí una breve reseña:

Juego 1: Ambos equipos no perdieron tiempo e impresionaron con su defensiva, durante el 1er inning ya contaban con 6 carreras ambos equipos, la última vez que sucedió algo así fue en 1989 en un partido entre los Oakland As y los Toronto Blue Jays.

Por el lado de Boston el novato Michael Chavis impresionó con un batazo que lanzó la bola cerca de 425 pies = 129.5 metros que culminó en un homerun de 3 carreras. Por su parte Aaron Hicks de los Yankees fue quien hizo historia por anotar el 1er homerun en la historia de la MLB en Europa.

Sin embargo no fue muy bien día para los pitchers o lanzadores entre ambos equipos combinaron 30 carreras incluyendo las 17 carreras del juego 1 de los victoriosos Yankees.

Juego 2: Ambos equipos empezaron con ímpetu al bat especialmente los Redsox, en el 1er inning lograron 3 homeruns y anotaron 4 carreras; no obstante el gusto les duraría poco, los Yankees castigaron a los lanzadores de los Redsox enviando 14 bateadores que lograron 9 carreras en el 7to inning, lo que les dio la delantera en el juego.

Los Redsox intentaron revertir la desventaja en el 8vo. inning con casa llena pero el lanzador de los Yankees Zach Britton terminó con la amenaza. Los Yankees aguantaron hasta el final y consiguieron la victoria 12-8. Así finalizaría la serie de 2 juegos donde barrieron a Boston en la mini serie europea.

En ambos juegos los equipos sumaron 50 carreras que es un récord en la MLB para una serie de 2 juegos. Irónicamente estos mismos equipos tenían el récord anterior de 46 carreras en 2009 y 1933 respectivamente.

Los jugadores que destacaron en esta serie fueron, por parte de los Redsox Jackie Bradley Jr y J.D. Martinez cada uno tuvo 6 hits y 1 homerun. Por su parte a la cabeza de los poderosos Yankees DJ LeMahieu con 7 hits, Aaron Hicks y el europeo Didi Gregorius cada uno con 4 hits y un homerun.

Y después de esta serie no podemos dejar de mencionar el MLB All-Star Game a celebrarse el próximo 9 de julio, en Cleveland. Los sospechosos comunes que estarán ahí son: Mike Trout, en su 8vo. All Star Game Clayton Kershaw, Justin Verlander y Max Scherzer.

Los Houston Astros van a estar muy bien representados ya que estarán en el juego varios de sus jugadores estrella junto con Verlander, Alex Bregman, George Springer, Michael Brantley, Gerrit Cole y Ryan Pressly. De hecho este es el tercer año consecutivo que los Astros tendrán tantos jugadores en el All- Star Classic, el récord actual corresponde a los Redsox que tuvo 6 jugadores más en juegos All-Star por 5 temporadas consecutivas del 2007 al 2011.

El juego no solo es para la estrellas ya conocidas también incluye 31 jugadores que participaran en su 1er juego All-Star. Tal es el caso de jóvenes estrellas como Austin Meadows ( Rays ), Matt Chapman (As), John Means (Orioles), Mike Soroka and Ronald Acuña Jr (Braves), Walker Buehler (Dodgers) and Pete Alonso (Mets) todo representarán orgullosos a sus equipos.

Pero no solo hay jóvenes que debutarán en este juego, también hay jugadores más veteranos como Carlos Santana de 33 años de los Cleveland Indians que jugará en casa con el apoyo de sus fanáticos.

El baseball sin duda es un deporte mundial ya que hay jugadores de 6 países sin incluir a los estadounidenses; 6 de República Dominicana, 3 de Cuba, 2 de Puerto Rico y Venezuela, 1 de Canadá y otro de Corea del Sur.

Este partido tendrá atentos a espectadores de varios países alrededor del mundo para no perderse a su equipo favorito, a su jugador favorito o incluso para ver a su compatriota competir ante lo mejor del mundo del baseball en este clásico de mitad de temporada.

