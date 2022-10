MLB Post temporada, rumbo a la Serie Mundial 2022

Llego el mes de octubre y esto es sinónimo de Bésibol de las Grandes Ligas, comenzaron ya la post temporada que culminará con el clásico de Otoño. El pasado 7 de octubre comenzó la Ronda de Comodines Wild Card Games y estos fueron los equipos que ganaron sus respectivas Series.

RONDA DE COMODINES

Liga Americana

Tampa Bay Rays @ Cleveland Guardians / Mejor de 3/ Ganó: Guardians

Juego 1: Ambos equipos ofensivamente están limitados pero tienen excelentes lanzadores, motivo por el cual fue una serie de pocas carreras. Del lado de Cleveland vimos la actuación de su excelente lanzador Shane Bieber, de los Rays a su lanzador el As Shane McClanahan, durante 6 entradas no hubo una sola carrera. Tampa anoto el primer hit con Jose Siri , consiguiendo el 1-0 como visitantes. En la 6ta entrada los Guardians anotaron un homerun de 2 carreras y se pusieron a la delantera 2-1. Gracias a los lanzadores de ambos equipo el marcador ya no se movió , este juego fue el de menor duración en playoffs desde 1999 solo duro 2hrs y 17 minutos.

Juego 2: Nuevamente este juego solo fue un duelo de lanzadores , TB con Tyler Glasnow en el montículo intentaron empatar la serie ,de lado de los Guardians colocaron en este juego a su lanzador Triston McKenzie. Glasnow lanzó por 5 entradas solo permitió 2 hits, enviando a 5 bateadores fuera. McKenzie por su lado lanzó por 6 entradas solo permitió 2 hits y echó a 8 bateadores. En ambos casos el bullpen fue excelente por el resto del juego se fueron a extra innings y no fue hasta la 15ta entrada cuando el rookie campo derecho Oscar González bateó homerun al lanzador de Tampa Corey Kluber, terminando el juego 1-0 y enviando a TB a casa. Este juego es el más largo sin carreras en post temporada , 14 entrada sin una sola carrera, es ¡increíble!

Seattle Mariners @ Toronto Blue Jays / Mejor de 3 / Ganó: Mariners

Juego 1: Fue un excelente encuentro de lanzadores de lado de los Mariners, Luis Castillo enfrentó a Alex Manoah de los Jays. Desde la entrada 1 los Mariners abrieron el marcador y se posicionar adelante 3 -0. Ambos equipos no volvieron anotar sino hasta la entrada 5 nuevamente los Mariners logaron una carrera dejando el marcador 4-0 a su favor. En este partido Luis Castillo se convirtió el primer lanzador de los Mariners en lanzar más de 7 entradas sin que le anotaron ni un solo homerun en post temporada.

Juego 2: Nuevamente fue el juego en Toronto , los Blue Jays tenían que derrotar a su lanzador estrella del año pasado Robbie Ray, (quien firmo con los Mariners fuera de temporada) si querían lograr un juego 3. Para este partido contaban los Jays, con Kevin Gausman. Toronto se puso a la delantera a la mitad del juego iba dominando 8 -1 en la 5ta entrada. Todo indicaba que el juego era suyo y ya solo era cuestión de un par de entradas más para estar en las puertas del juego 3, pero no tan rápido. Gausamn , de repente falló y tenía bases llenas con jugadores de los Mariners eso forzó que lo sacaran del juego y lo suplieran con el lanzador de relevo Tim Mayza para control de daños. Pero poco se pudo hacer Carlos Santana de los Mariners anoto homerun de 3 carrera el partido iba 8-5. Toronto logró anotar una carrera más para la 7ta entrada en 9-5 , lo cual les dio cierta confianza grave error Seattle empataría el juego en la 8ta entrada para incredulidad de todos los fanáticos de los Jays, quienes en la 9ª entrada vieron como los Mariners gracias al batazo de Adam Frazier , lograron la carrera del desempate. Fue el peor fracaso de los Jays en la MLB, así los Mariners ganarían esta Serie preparándose a enfrentar a los Houston Astros.

Liga Nacional

Philadelphia Phillies @ St Louis Cardinals / Mejor de 3/ Ganó: Pillies

Juego 1: Nuevamente llegaría la hora de lucirse de los lanzadores como en todo juego de post temporada esta sería la hora de Zach Wheeler y Jose Quintana lanzadores de inicio. La ´primera anotación llegó hasta la 7ta entrada por parte de los Cardinals con Juan Yepez anotó un hit de dos carreras así St. Louis se puso a la delantera , no fue sino hasta la 9ª. Entrada que Ryan Helseley intentaría salvar el partido para el equipo de casa ya que en temporada regular St. Louis tuvo un récord 74-3 cuando iba ganando después de la 8ª entrada todo indicaba que lo lograrían. Pero no fue así los Phillies logaron un par de carreras lo que obligo la salida de Helseley por Andre Pallante, lo cual no hizo mayor diferencia, en esa entrada los Phillies terminaron con 6 carreras lo que les dio la victoria del juego 1. Este juego fue el primero en la historia de St Louis en el que pierden en la 9ª entrada llevando la delantera de dos carreras o más en la historia de la post temporada.

Juego 2: Este fue un juego de pocas carreras, entre ambos equipos solo logaron 11 hits. Los Cardinals logaron 7 hits en estos juegos a diferencia de los visitantes, los Phillies que solo lograron 4. Pero en los juegos no es importante cuántos hits se logran sino el equipo que tiene los mejores hits. Ambos equipos tuvieron lanzadores de inicio muy sólidos de lado de los Phillies ,Aaron Noland y Miles Mikolas del lado de St. Louis. En la 2da entrada la estrella de los Phillies, Bryce Harper bateó un homerun dando a los Phillies la delantera. En el 5to inning nuevamente ante un lanzamiento de Mikolas , Schwarber lanzó un batazo que permitió una carrera más para los Phillies, en la 9ª. Entrada parecía que St. Louis lograría el empate con 2 hits pero no culminaron en carreras dejando el marcador final en 2-0 . Y hasta aquí llegarían las aspiraciones de St. Louis.

San Diego Padres @ New York Mets / Mejor de 3 / Ganó: Padres

Juego1 : Los Padres son mejores ofensivamente pero los Mets se esperaba que fueran mejores con sus lanzadores, sobretodo con el futuro jugador de Salón de la Fama, Max Scherzer. Del lado de los Padres su contraparte sería Yu Darvish. Este partido se lo llevo Darvish a lanzar durante 7 entradas solo permitió 1 carrera de 6 hits y para Scherzer sorpresivamente este juego fue una batalla desde la 1ª entrada permitio 2 carreras , en la segunda 1 , en la 5ta fueron 4 por parte de Jurickson Profar y Manny Machado. Fue hasta la 5ta entrada que los Mets lograron una sola carrera , los Mets no pudieron con la ofensiva de los padres que los vencieron 7-1.

Juego 2: Mets para este juego tenían que echar andar su ofensiva solo 1 carrera en el juego 1, podían dar más. De parte de los Padres , estaría Blake Snell por parte de los Mets Jacob DeGrom el equipo de casa NY tenía que ganar. Francisco Lindor de parte de los Mets se encargaría de batear y lograr para su equipo la 1er carrera . Hasta la 3er entrada Trent Grisham de los Padres batería para lograr empatar el partido. Para la 5ta entrada NY tendría una ligera ventaja con un 3-2 y no fue sino hasta la 7ta entrada que se abrió la ventaja para los Mets con 4 carreras más que le anotaron al lanzador de relevo de los Padres Adrian Morejon, simplemente no logró ni un out. El partido termino 7-3 con una amplia ventaja para los Mets forzando al Juego 3.

Juego 3: Aquí llegarían ambos equipo con nada para nadie, la hora del desempate. Como lanzador de inicio escogieron los Mets al ganador de 15 juegos Chris Bassitt para terminar con los bateadores de San Diego, por parte de los Padres su lanzador de inicio fue Joe Musgrove. El equipo visitante los Padres abrirían el marcador con un batazo de Austin Nola dando la ventaja de 2 carreras apenas en la 2da entrada. En la 4ta entrada Bassitt nuevamente permitió otra carrera por parte de los Padres, motivo por el cual salió del juego y entraron los lanzadores de relevo. Por su parte el lanzador de los Padres se mostró sólido Joe Musgrove permitió durante 7 entradas tan solo 1 hit , enviando a la banca a 5 bateadores de los Mets. En la 5ta entrada anotarían los Padres 1 carreras más y en la 8ta entrada todavía 2 más , sellando su destino como ganadores indiscutibles 6-0. Listos para enfrentar a los Dodgers.

Terminadas las Rondas de Comodines con 4 ganadores comenzaron el pasado martes 11 de octubre las Series Divisionales de la Liga Nacional y la Americana. Ganadores son los equipos mejores en Series de 5 partidos.

SERIES DIVISIONALES

Liga Nacional

Philadelphia Phillies @ Atlanta braves / Serie de 5 juegos / Ganador: Phillies , Serie 3-1

Los Phillies llegan a su Serie Divisonal luego de barrer con St. Louis en 2 juegos, los Braves llegaron descansados a esta Serie. Ambos equipos se conocen muy bien al estar en la misma división , parecía que no sería fácil para los Phillies vencer a los Braves Campeones de la Serie Mundial del año pasado pero la historia indicó lo contrario , el descanso no le sentó bien a los Braves ya que bastaron tan solo 4 juegos para que los Phillies derrotaran a los Braves en la Serie que quedó 3-1..

San Diego padres @ Los Angeles Dodgers / Serie de 5 juegos / Ganador: Padres, Serie 3-1

Los Padres llegaron de su serie de 3 juegos contra los Mets en la Ronda de Comodines, es increíble ver como dos de su lanzadores de inicio están jugando tan bien, fue impresionante en esa Serie de Comodines ver como Joe Musgrove permitió 0 carreras en 7 entradas y Yu Darvish solo permitió 1 carrera en 7 entradas. La ofensiva en manos de Jurickosn Profar, Juan Soto y Trent Grisham es garantía. En esta Serie Divisional los Padres llegaron como los no favoritos ya que se enfrentarían a uno de los mejores equipos del béisbol y no solo eso históricamente les cuesta trabajo ganar los partidos en contra de los rivales de su mismo estado. Los Angeles Dodgers llegaron a esta Serie confiados le ganaron a San Diego 14 de 19 juegos en temporada regular y qué decir de sus estrellas a la ofensiva Mookie Bets, Trea Turner y Freddie Freeman. Como lanzadores Clayton Kershaw , Julio Urias y Tony Gosolin solo por nombrar algunos. De inicio parecía esta serie imposible para San Diego, lo cierto es que apenas el sábado 15 termino la Serie y los Padres ganaron la Serie 3-1 demostrando que llegaron para quedarse.

¿Qué sigue para los Padres y los Phillies ? Este martes 18 de octubre en San Diego comenzaron su Serie por el Campeonato de la Liga Nacional . El ganador será el mejor equipo de 7 juegos. Al cierre de este artículo los Phillies ya ganaron el primer partido 2-0.

Liga Americana

Seattle Mariners @ Houston Astros / Serie de 5 juegos / Ganó: Astros, Serie: 3-0

Los Mariners llegaron muy motivados después de su victoria contra Toronto en la Serie de Comodines que incluyo su épico triunfo luego de ir abajo en el juego 2. Sus cartas fuertes eran 3 jugadores Adam Frazier, Eugenio Suarez y Cal Raleigh. Su lanzador estrella era Luis Castillos quien logró lanzar 7 entradas sin permitir una sola carrera a la ofensiva de los Jays. Los Astros por su parte son el mejor equipo de esta Liga y aún más a su favor tienen toda la experiencia en juegos de post temporada. Houston cuenta con 5 jugadores que lograron 20 o más homeruns en la temporada y su fuerte ofensiva está a cargo de Jose Altuve, Kyle Tucker y Yordan Alvarez. En cuanto a lanzadores cuentan con grandes figuras como Justin Verlander, Framber Valdez y Jose Urquidy en el montículo. Como era de esperarse no pudieron los Mariners vencer a los Astros, no lograron ganarles un solo partido y bastaron solo 3 juegos para que los Astros dejarán a los Mariners , la Serie finalizó 2-1. Destacado en este Serie fue el juego 3 hasta la 18tva. Entrada los Astros anotaron la 1ª y única carrera del juego , acabo el partido 1-0.

Cleveland Guardians @ New York Yankees / Mejor de 5 juegos / Ganador: Yankees

No es que los Yankees no tengan lo mejor en lanzadores pero esta serie fue entre los magníficos lanzadores de Cleveland contra la ofensiva de New York encabezada por Aaron Judge quien rompió este año el Récord de Roger Maris en la Liga Americana en homeruns en temporada regular con 62 carreras. Los lanzadores de Cleveland llegaron a esta serie permitiendo solo 1 carrera en 24 entradas cuando jugaron contra Tampa en la Serie de Comodínes. NY tiene más jugadores que Judge , cuenta con bateadores muy sólidos como Gleyber Torres, Anthony Rizzo y Giancarlo Stanton. En cuanto lanzadores tienen al as Gerrit Cole , a Jameson Taillon, Nestor Cortes y Luis Severino. Los Yankess eran favoritos y ganaron la Serie 3-2 este pasado martes 18 de octubre.

¿Qué sigue para los Astros y los Yankees ? Este miércoles 19 comienzan su Serie por el Campeonato de la Liga Americana .El ganador será el mejor equipo de 7 juegos.

El pronóstico de esta columna es que los Padres se queden con la Liga Nacional y los Astros con la Americana para enfilarse así estos dos finalistas a la Serie Mundial 2022 que comenzará el próximo viernes 28 de octubre. ¿Ya escogieron sus favoritos?