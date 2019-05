Un viaje alucinante guiado por Björk germinaría en marcar de forma imprevista la vida de una chica, nombrada de nacimiento Cielo Pordomingo. En el clímax de una potente hipnosis, concluyó que sería espectacular yuxtaponer electrónica y notas orquestales en sus composiciones, las cuales se convertirían en elementos que aportan un sonido distintivo a su música.

Gradualmente se iría construyendo una carrera que atravesaría por diversas etapas, desde ser arreglista, hasta colaborar en un programa para niños, un camino que la llevaría a ganar bastantes reconocimientos, incluso un Emmy. Sin importar en qué lugar del mundo se encontrara, o que oportunidad tuviera en frente, la respuesta de Cielo siempre fue crear música pulcra y acertada.

“Hice muchas cosas, y todas giraban siempre en torno a la música. Antes de dedicarme a mi proyecto solista, trabajé en varios proyectos de teatro musical y siempre desde el lado de la música. Lo del Emmy fue muy loco, porque cuando me avisó el director del proyecto Atención Atención de la premiación, no caí en cuenta, hasta meses después cuando me llegó el reconocimiento a casa.”