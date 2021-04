Desde los años 80 el metal y el hip hop se han mezclado de una u otra forma. Aunque no lo parezca son géneros que caminan de la mano a pesar de que muchas veces los seguidores de cada estilo no lo quieran aceptar. Cada que sale una nueva tendencia de rap o de metal, siempre habrá alguien que intente fusionar ambos sonidos metiendo rimas crudas a instrumentaciones pesadas. Esta generación le tocó combinar el trap con elementos de metal industrial y algo de metalcore y vaya que está funcionando bastante bien.

En México tenemos un representante de trap-metal que aunque solo tiene un sencillo arriba, de inmediato llamó la atención del público que desesperadamente buscaba identificarse con un artista local de este subgénero.

Se trata de Monde, un ex baterista que inició su carrera en bandas de metalcore llegando incluso a tocar en Warped Tour, que sin duda era el place to be para el punk, metal y demás expresiones alternativas.

Su primer sencillo se llama “H713” y lo acompañó Here Comes The Kraken, una de las bandas más representativas del metal mexicano.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Facebook | Instagram