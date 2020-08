LAS MONJAS MEXICANAS QUE CULTIVAN Y VENDEN MARIHUANA

Dos monjas mexicanas que decidieron unirse al negocio de cultivo de marihuana, para producir distintos productos con extracto de cannabis, que posteriormente son distribuidos a distintas partes del mundo.

Las hermanas decidieron unirse a Sisters of The Valley, una especie de hermandad que se dedica meramente al negocio del cannabis en California. Ellas son Luna y Camila, las primeras monjas mexicanas, latinas y de habla hispana que se unieron a esta asociación al grupo.

Los principales productos que elaboran estas monjas son jabones, pomadas y cápsulas; todos son a base de cannabidol. Que es la sustancia extraída de la planta, se siembra la marihuana, se cosecha y después pasa por un proceso químico para la extracción del cannabidol puro.

Y es entonces como pueden ser distribuidos estos artículos, considerados como productos de cuidado personal, por lo que es más fácil el envío y que cruce sin problemas a otros países.

Y aquí viene una revelación importante, pues las integrantes de Sisters of the Valley no son monjas de verdad. Solo utilizan el hábito principalmente por dos razones: la primera es para causar controversia y que la gente se interese por mera curiosidad.

Y la segunda, es que su hábito está estrechamente ligado a sus orígenes. Su fundadora, Christine Meeusen adoptó esta vestimenta como un símbolo de resistencia y hermandad durante su participación en diferentes protestas en Estados Unidos.

Por ejemplo en la protesta de “Occupy Wall Street” en 2011, donde monjes, sacerdotes y monjas caminaban junto a Martin Luther King Jr, por lo que adaptó ese símbolo para su lucha en pro de la regularización de la marihuana.

Las hermanas aseguran que su consumo de marihuana es meramente de forma lúdica, es decir, con un objetivo bien claro. El cannabis se trata con mucho respeto, como la planta sagrada que es y el uso que se le da es totalmente medicinal, ya que para ellas es fundamental la información a cerca de lo que es el CDB y el THC.

“También llevamos esto de manera espiritual y por eso precisamente nos integramos a Sisters of the Valley. El respeto que tienen por la planta es el respeto que se merece cualquier planta medicinal, pero con la diferencia que ésta puede ayudar a muchas personas.» Hermana Luna