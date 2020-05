MonkeyBee Festival Vol. 2 ya tiene confirmadas a dos banda

MonkeyBee Festival es un festival de música independiente que se celebra desde hace un año en la Ciudad de México. El festival ha cobrado fama por sus propuestas de Punk, Psych, Garage y Rock.

El festival se encarga de juntar diez bandas internacionales y nacionales, una de las características es el apoyo al talento emergente de calidad. Aquí podrás disfrutar de toda esa música que aún no llega a las radios, pero que en vivo son increíbles.

MonkeyBee, es uno de los pocos festivales que no han tenido que cancelar por la pandemia, de hecho ya tiene dos bandas confirmas para su edición de este año. Se trata de The Spits, una banda estadounidense de punk rock formada en Michigan en 1993. Sus concierto en vivos, son potentes y divertidos, The Spits son esa banda que se parece a tu película de clase b favorita.

La otra banda que estará tocando el próximo 19 de septiembre es The Shivas, un cuarteto oriundo de Portland, formada en 2006 y que desde entonces ha despertado el interés del público por su sonido de garage y psicodélico.

El diseño para o para MonkeyBee Festival Vol 2 esta hecho por Vanessa Deniort. MonkeyBee Festival se celebrara en Sangriento el próximo 19 de septiembre. Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Wegow.