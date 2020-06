MONKEYBEE FESTIVAL ANUNCIA CAMBIO DE FECHA

La segunda edición del MonkeyBee Festival se muda al 13 de Marzo 2021.

Hace unos días los organizadores del MonkeyBee Festival, anunciaban a las primeras bandas que conformarían su segunda edición a celebrarse el próximo 19 de septiembre. Sin embargo, por cuestiones de seguridad el festival se muda al 13 de Marzo 2021.

La buena noticias, es que ya podemos conocer la primera mitad del cartel, que esta conformado por: The Spits, The Shivas, Los Esquizitos, Sgt Papers, The Outta Sorts.

Aquí te contamos un poco más sobre cada banda.

Los Esquizitos, una banda fundamental en la historia del garage, punk y surf de la CDMX, y quienes con sus riffs y ruidos de otro planeta reflejan el surrealismo de la misma. Más de 25 años provocando fiesta y slam, el MonkeyBee Festival no será la excepción.

Sgt Papers, es un poderoso dúo originario de Hermosillo regresa a la CDMX. Riffs que te atrapan, baterías llenas de poder, mucho Rock’n’Roll y Psicodelia es lo que caracteriza los shows de Sgt Papers.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

The Outta Sorts, una banda originaria de San Francisco que mezcla garage punk con fuertes connotaciones de surf y rockabilly. Esta banda demasiado subestimada llega por primera vez a México y llega con todo: voces sonando a Lux Interior de The Cramps, Reverend Horton Heat y King Teen de The Smoke Jumpers, una guitarra de surf asesina que enorgullecería a Susan Surftone y Dick Dale, combinado con una gran sección de ritmo.