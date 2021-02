MONOGRAM: LA NUEVA MARCA DE CANNABIS POR JAY Z

Jay Z, apuesta por el negocio del cannabis y lanza su nueva marca: Monogram. Muy elegante ¿no lo crees? Se trata de una marca de muy alta gama que tiene como principal objetivo, celebrar el cannabis artesanal.

Con Monogram, Shawn Carter, lanzó sus primeros productos en California con una línea de cuatro cepas de flores de cannabis artesanales cultivadas en interiores e incluye algunos porros ya armados. En los empaques vemos un color negro muy estético y con empaques muy minimalistas. Además de que tienen un diseño muy agradable y acabados en barniz.

El producto estrella de la empresa es el «OG Handroll«, un porro de 1,5 gramos enrollado por «artesanos altamente capacitados». La cual fue desarrollada durante un año por parte de la empresa. El interior de ate porrito, está conformado por flores en lotes pequeños y se supone que se quema como uno de los puros más premium.

Su precio es de $ 50 dólares. Monogram, se caracteriza también,bien por la variedad que maneja, éstas se clasifican en: No. 88, No. 96, No. 70 y No. 01. Todas han pasado un control de calidad riguroso, además de haber sido cultivadas por el veterano DeAndre «De» Watson. Por si eso fuera poco la intensidad también ha sido fríamente calculada, pues los niveles van en tres puntos: «ligero», «medio» y «pesado».

“El cannabis existe desde hace miles de años, pero sigue siendo una industria cuyo legado de artesanía especializada a menudo se pasa por alto. Creé Monogram para darle al cannabis el respeto que se merece al mostrar el tremendo trabajo duro, el tiempo y el cuidado necesarios para crear una fumada superior. . . . Recién estamos comenzando «. Jay Z

Puedes adquirir los productos de la línea Monogram, a través de su sitio oficial.