Morrissey se ha vistoenvuelto en diversas polémicas debido a susdeclaraciones y las diversas posturas y actitudes que ha adoptado con el paso de los años, recordemos cuando prohibió la venta de carne durante su presentación en el Vive Latino 2018.

Recientemente se publicó en redes sociales una fotografía en la que muestra parte de la mercancía que vende en sus conciertos ahora que está haciendo una gira por Estados Unidos presentando su disco California Son.

Dentro de la mercancía que se vende se incluyen discos firmados por él, esto llamó la atención porque no solo vendió discos suyos sino también de otros artistas, de acuerdo con NME entre los discos que se pueden adquirir con la firma del músico británico están Aladdin Sane de David Bowie, Transformer de Lou Reed, Horses de Patti Smith y Raw Power de Iggy Pop & Stooges por la cantidad de 300 dólares USD.

I think the original post got deleted but here’s the picture. The absolute hubris of charging $300 for a Bowie record signed by Morrissey is breathtaking. pic.twitter.com/bruSpDRSFY

— Robert Ham (@roberthamwriter) October 27, 2019