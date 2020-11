ESCUCHA EL NUEVO SENCILLO DE MOULLINEX

Moullinex, es el proyecto del músico portugués Luis Clara Gomes. Este año ha sorprendido con nueva música. Primero con «Running in the Dark» un tema cálido y lujurioso, que fue seleccionado para la programación de de Radio1 para la BBC.

Ahora comparte «Ven», segundo adelanto de su nuevo álbum, el cual saldrá a la luz, en los primeros meses del 2021. Esta canción es una colaboración hecho con Ekstra Bonus, cantante originaria de República Dominicana.

«Ven» juega con un sonido envolvente e hipnótico, gracias los sintetizadores y los ritmos sincopados. Esta creatividad sonora, proviene de las múltiples investigaciones musicales que ha hecho Luis Clara Gomes, durante gran parte de su vida.

Poolside fue el encargado en hacer el remix para este sencillo. El resultado es una balada de piano down tempo, que es un tipo de música electrónica caracterizada por su sonido relajado, y más neutral.

Por otro lado, el nuevo disco fue mezclado por David Wrench quien ha trabajado con: Caribou, Frank Ocean y The XX . El arte fue diseñado por Bráulio Amado, explorando juegos de sombras tanto en fotografía como en arte 3D.

La música Moullinex, juega con varios géneros, entre ellos: house, disco, funk y un poco de música brasileña. Además Luis Clara Gomes se declarado gran admirador de Stevie Wonder.

Mientras esperamos la llegada de este nuevo disco, no olvides escuchar estos dos sencillos que te sacarán una sonrisa. Además la canción de «Running in the Dark»,esta acompañada por una película en blanco y negro, la cual puedes disfrutar, aquí