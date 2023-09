MUBI Fest: conoce las películas que se exhibirán

El éxito de MUBI, la plataforma de streaming con un catálogo de películas de cine de arte e independientes, radica en su contenido alejado del mainstream de las otras plataformas. Esta distribuidora es la autora de la próxima exhibición gratuita llamada «MUBI Fest» que se llevará a cabo en la CDMX del viernes 6 al domingo 8 de octubre donde se mostraran algunos títulos albergados en las listas de MUBI.

Este festival ha recorrido países de Latinoamérica como Colombia, Brasil, Chile y Argentina para llegar a México como sede de su clausura. Es importante destacar que dentro de la selección, también se exhibirán algunos cortometrajes mexicanos. Los boletos no tendrán costo y sólo será necesario llegar con antelación al Centro de Cultura Digital para obtener tu entrada en la taquilla.

Este recinto se encuentra ubicado debajo de la Estela de Luz, sobre Avenida Paseo de la Reforma y muy cerca de la Entrada de los Leones del Bosque de Chapultepec. La estación del metrobús y metro más cercana es Chapultepec. La programación que del MUBI Fest es bastante amplia y hasta habrá una sesión de preguntas y respuestas con un director: Aquí te dejamos el calendario para que tomes nota.

Viernes 6 de octubre

Melancholia – Lars Von Trier 16:00 horas

Extraña forma de vida – Pedro Almodóvar 19:00 horas

Chungking Express – Wong Kar-Wai 20:00 horas

Sábado 7 de octubre

Dioses de México – Helmut Dosantos (sesión de preguntas y respuestas con el director) 14:00 horas.

Shiva baby – Emma Seligman 17:00 horas

Crimes Of The Future – David Cronenberg 19:00 horas.

Aftersun – Charlotte Wells 20:00 horas.

Domingo 8 de octubre

Pleasure – Ninja Thyberg 14:00 horas.

El planeta – Amalia Ulman 17:00 horas.

Rotting in The Sun – Sebastián Silva 19:00 horas.

In the Mood for Love – Wong Kar-Wai 20:00 horas

De igual forma, dentro del marco del MUBI Fest, la plataforma formará parte de Ambulante, la gira mexicana de documentales. Esta participación trata de una muestra digital que pone a disponibilidad seis títulos de forma gratuita. Los seis títulos están disponibles desde el lunes 25 de septiembre hasta el domingo 8 de octubre.