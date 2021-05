MUJERES CINEASTAS DETRÁS DE 6 FAMOSOS FILMES COREANOS

La mujeres cineastas detrás de las películas coreanas, se han llevado varios reconocimientos. Su trabajo y entrega con sus proyectos las ha llevado a mantenerse bajo el escrutinio público. Por esa razón es que recordamos con los siguientes 6 filmes sus grandes aportaciones al cine. Según el Korean Film Biz, se sabe que existe un mayor número de mujeres trabajando como guionistas o asistentes de dirección que como cinefotógrafas o en áreas técnicas porque aún prevalece la desconfianza en su capacidad para operar equipo costoso.

Sin embargo las directoras, han luchado con todo para conseguir presupuestos en un panorama donde son dos las compañías productoras que lideran el mercado y la élite coreana no suelta el hueso de la industria. Es digno de admiración que poco a poco, las mujeres cineastas hayan encontrado su camino y proyección pública mundial.

Crush and Blush (2008)

Comenzamos con Crush and Blush, una película de Corea del Sur estrenada en 2008. Y se trata del debut cinematográfico de la directora Lee Kyoung-mi, y también la primera película producida por Park Chan-wook. La protagonista es Me-sook, una profesora de ruso de 29 años, quien es colocada en una escuela secundaria para dar clases de inglés, aunque no sabe bien ese idioma. Sufre de una enfermedad crónica que le provoca rubor en la cara, por lo que la mayoría del tiempo se mantiene agachada, toda la aventura comienza cuando descubre que está enamorada de un profesor.

A girl at my door (2014)

Una película del género de drama, surcoreana y lanzada en 2014. Fue dirigida por July Jung y protagonizada por Bae Doona como una mujer policía que acoge a una niña maltratada interpretada por Kim Sae-ron. Este se coloca como el primer largometraje de la directora, debutando en la sección Un Certain Regard del famoso festival de Cannes en 2014.

The World Of Us (2016)

Otro filme del género de drama, estrenado en 2016. The World Of Us, fue escrito y dirigido por Yoon Ga-eun en su debut como directora. «Sun, de 10 años, es nueva en su escuela y durante las vacaciones de verano, conoce a Jia, que es nueva en la ciudad. Mientras Sun le muestra a Jia el vecindario y juegan en la casa del otro y comparten secretos, se convierten en mejores amigos. Sin embargo, cuando comienza el nuevo semestre, Jia nota una extraña vibra entre Sun y los otros niños. Jia intenta entrar en el grupo de niños geniales y comienza a distanciarse de Sun».

The Truth Beneath (2016)

The Truth Beneath, cambiando un poco el género este filme es más bien un thriller surcoreano también de 2016. Fue dirigido por Lee Kyoung-mi, con guion del mismo Lee Kyoung-mi y Park Chan-wook. Protagonizado por SonYe-jin y Kim Joo-hyuk. Sinopsis: «Jong Chan es el marido de Yeon Hong, un político que sueña con convertirse en un miembro de la Asamblea Nacional. Yeon Hong es una entusiasta de los deseos de su marido para convertirse en un miembro de la Asamblea Nacional, pero, durante el periodo electoral, se involucran en un caso terrible. Yeon Hong va sola para descubrir la verdad, pero se entera de un hecho sorprendente.»

Method (2017)

Regresamos al drama con Method, una película surcoreana estrenada en 2017 en el Festival Internacional de Cine de Busan. Fue dirigida y escrita por Bang Eun-jin, ​ producida por Kim Sung-eun y protagonizada por Park Sung-woong, Oh Seung-hoon y Yoon Seung-ah como protagonistas. La historia gira en torno al método de actuación y teatro, es justo aquí cuando un actor veterano y un cantante novato se encuentran en una escandalosa obra de teatro.

Kim Ji-young Born 1982 (2019)

Originalmente Kim Ji-young, born 1982 es una novela de la escritora surcoreana de Cho Nam-Joo. Este libro se ha vuelto un referente para el movimiento feminista de Corea del Sur y otras partes de Asia. Es así como la cinta se basa totalmente en la novela, fue estrenada en 2019. Y protagonizada por Jung Yu-mi y Gong Yoo.

