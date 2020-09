DIEZ MUJERES QUE CAMBIARON EL RUMBO DE LA MÚSICA

Te compartimos una lista con diez mujeres que gracias a su personalidad, cambiaron la historia de la música.

La industria musical, ha sido un espacio de reconocimiento masculino. Sin embargo siempre han existido mujeres dispuestas a imponer sus ideas y genialidad arriba de un escenario.

Kim Gordon

«La chica del grupo»es el titulo de su biografía, con esto queda muy claro cuánto pude significar ser la parte femenina dentro una banda. Ni sus virtuosos compañeros pudieron eclipsar la imagen que Kim Gordon,en la historia del rock. Hace apenas un año que anunció su debut como solista.

“En Sonic Youth escribí parte de las letras y ayudé a definir nuestro sonido. Pero en un grupo todo se decide buscando puntos medios» confesó durante una entrevista para el País

Patti Smith

Hablar de Patti Smith, es hablar del punk, de la poesía, pero sobre todo de fuerza e independencia. No por nada es considerada la «Reina del punk». Smith, fue la encargada de imprimirle poesía y convertir al punk, un genero pensado y contestatario.

«A las mujeres nunca les han regalado nada. Todos estos movimientos feministas son necesarios para conseguir el cambio. Pero yo no soy de las que se alinean con un movimiento; si lo hago, me siento ahogada».

Björk

Se dice que un artista es aquella persona adelantada a sus tiempos, pero en la vida real son considerados los «raritos», esos que nadie entiende pero que terminan impactando al mundo. Eso es Bjork, una mujer adelantada en la música y el arte. Una ninfa que reinventa a la música en cada canción.

Hope Sandoval

Vocalista del grupo Mazzy Star, Hope Sandova l es una mujer con una personalidad llena de autenticidades, por ejemplo no sabe quien es Lana del Rey y tampoco le interesa. Es considerada por muchos como una reina del dream pop.

Rachel Goswell

Rachel Goswell es una cantante, compositora y guitarrista inglesa conocida por su trabajo con Slowdive, una de las bandas pilares del shoegaze.

“Trato de ser aventurera. Trato de disfrutar la vida tanto como me es posible y no dar las cosas por sentado. Conforme envejezco quiero tomar más oportunidades de la vida. ¡Y decir sí!”.

Siouxsie Sioux

Nació un 27 de mayo en 1957 en Inglaterra. Susan fue vocalista de Siouxsie and the Banshees, agrupación formada en 1976, una de las propuestas más originales que pudo ofrecer el punk.

“No necesariamente, hay demasiados que copian bastante mal, por cierto. Hay muchos que parecen trabajadores de un sistema horrendo. Demasiados grupos que se apoyan en el pasado y no aportan nada nuevo, encima lo hacen mal». Muzikalia

St. Vincent

Annie ha destacado por su belleza e irreverencia musical.

«Fui criada por mujeres fuertes. Siempre me dijeron que yo podía hacer cualquier cosa, todo lo que los hombres podían hacer. Y solo cuando empecé a interactuar con el resto del mundo me di cuenta de que no toda la gente pensaba de esa manera, y eso me hizo sentir confundida, como si me hubieran criado en un planeta alienígena». (El País)

Alice Glass

Alice Glass, es la ex vocalista de Crystal Castles, una de las primeras mujeres en hacer publica su historia de abuso y violencia.

«Me gustaba ir al escenario y mostrar esa parte enfadada y agresiva de mí misma. Era una expresión de mi frustración y desesperación. Para mí fue una manera de comunicar lo que estaba pasando sin tener que explicar nada fuera del escenario, porque yo no quería ser vista como alguien vulnerable».

Charlyn Marie

Mejor conocida como Cat Power, logró cautivar al mundo entero gracias a su poesía y su música minimalista.

«Gracias a la música, sé que no estoy sola. Pero, sobre todo, me permite conocerme a mí. Saber qué universo hay dentro de mí. Me ha dado muchos regalos. Sin la música, creo que no hubiese tenido la misma capacidad de soñar». El País

Courtney Barnett

Su disco debut, Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit fue considerado una obra maestra por parte de la critica.

«Mis letras se inspiran en la situación actual de la sociedad. Más que nada leyendo artículos o historias de lo que está pasando, todos los femicidios, las noticias que ves en el periódico todos los días. Ese tipo de cosas inspiran mis letras». HumoNegro