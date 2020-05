MUJERES: LA SENSACIÓN DE ESTAR EN UNA CRISIS

Mujeres es un trío de Barcelona, con más de diez años de camino musical, han logrado sobrevivir a una industria independiente (pero industria al fin de cuentas) y a un encierro de casi tres meses. El 2020 era el año de todos o por lo menos eso dicen los chistes que circulan por las redes y pretenden hacer más amena la situación.

Giras canceladas y festivales pospuestos para años infinitos, son factores que han bajado los ánimos de todos aquellos que viven y disfrutan de la música.

Por eso resulta asombro escuchar grupos que han podido encontrar el lado positivo y seguir adelante, Mujeres es uno de ellos, pues en plena pandemia han decidido lanzar su nuevo disco: Siento Muerte. Días antes del lanzamiento, tuvimos la oportunidad de platicar con Yago (guitarrista y cantante).

“Tú y Yo”, “Cae la Noche”, “Algo Memorable” y “Besos” son los sencillos que se desprenden de este nuevo álbum. Las cuatro canciones han dejado claro que Siento Muerte, es un disco que debe escucharse con el volumen a tope y dando brinquitos frenéticos.

“Ahora es verano aquí en Barcelona, van a organizar como unos escenarios al aire libre, con el aforo muy limitado, con el público sentado manteniendo distancia. Eso tampoco es el escenario ideal para hacer un concierto de ‘Rock and Roll’. Nosotros somos un grupo que necesita una distancia muy corta con el público, que la genta haga presión y que se note un dialogo con el escenario. Lo que no veo yo muy claro es lo de tocar online. Yo prefiero tocar en vivo, en directo y con la gente. De hacerlo bien”

Siento Muerte, fue hecho bajo la producción de Sergio Peréz, integrante de Svper, copla que se presentó en el Vive Latino de 2013 y fue una de las últimas propuestas innovadoras por las que apostaría dicho festival.

Escuchar el nuevo disco de Mujeres, es como caer en un juego mental. El sonido de este disco es sin duda más dinámico, con guitarras más alegres y a velocidad un tanto punk, mientras que las se vuelven himnos, con estribillos sencillos que repites casi por inercia y al final no sabes muy bien lo que pasa, ¿Está todo bien o está todo mal? es un poco la sensación que te queda después. Una llama que prendo toda la habitación, como dice el tema Tu y Yo.

“Las cosas que son muy claras o muy directas acostumbran a crearnos un poco desconfianza. Es como cuando la gente afirma algo muy rotundamente, no sé no me queda muy claro. Sería un poco explicar lo mismo en las canciones, que no quede una cosa cerrada, trabajar un poco eso a partir de las ambigüedades, de los conflictos, de las contradicciones que la final es con lo que tenemos que lidiar cada días.