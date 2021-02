EL NUEVO MUSEO DEL ESCRITOR H.C. ANDERSEN EN DINAMARCA

Un nuevo museo sobre H.C. Andersen, abrirá este 2021 en Dinamarca. La ciudad de Odense se embarcó en un ambicioso proyecto para transformar el museo en una atracción turística emblemática, aprovechando el atractivo mundial de las historias de Andersen.

Pues el actual Museo Hans Christian Andersen que se inauguró en 1908 y se encuentra en la casa de la infancia de Hans Christian Andersen; está siendo transformado en un recinto de experiencias inmersivas. A continuación te contamos todos los detalles.

Hans Christian Andersen fue un escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para niños, entre ellos El patito feo, La sirenita, El traje nuevo del emperador, y La reina de las nieves, entre otros. Y han sido traducidos a más de 125 idiomas y adaptados a piezas de ballet, obras de teatro y películas animadas.

Es en este 2021, que sus historias se convertirán en la piedra angular de este gran museo innovador. El cual se dice será el primero de su tipo. H.C. La Casa de Andersen (H. C. Andersen’s House) no hablará de lo que fue o «hubo una vez». Eso será una realidad, aquí y ahora, el museo te llevará a vivir cada cuento del autor.

“The museum doesn’t speak about Andersen, it speaks as Andersen”.

Henrik Lübker – H.C. Andersens’s House