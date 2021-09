La música islandesa y sobre todo los proyectos enfocados al rock, pop, electrónica o experimental son increíbles. Es bueno ampliar nuestros horizontes musicales, lo podemos hacer probando grupos nuevos, artistas que canten en otros idiomas, en este caos los nórdicos ya que aprendemos mucho de una cultura sumamente diferente a la nuestra. Aunque estén en otra lengua es posible conectar y abrir nuestra mente. También, la mayoría de las veces los músicos lanzan bastantes propuestas en inglés para que no haya falla y nos entendamos mejor.

Te dejamos con una lista de siete proyectos islandeses para agregar a tu playlist y salir un rato de Sigur Rós y Björk.

Milkywhale

Milkywhale, es una banda islandesa de pop y electrónica formada por la cantante Melkorka Sigríður Magnúsdóttir y el músico Árni Rúnar Hlöðverssson (FM Belfast). Juntos han creado una serie de canciones pop que desmantelan las fronteras entre un concierto y una actuación, un viaje visual a través del paisaje sonoro y la coreografía. Melkorka y Árni comenzaron a trabajar juntos en la primavera de 2015, desde entonces, la banda ha ganado mucha atención por su actuación cinética y entretenida en vivo con canciones que abordan el amor, ejercicios de trampolín, ballenas y animales blancos.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Grúska Babúska

Grúska Babúska es una agrupación integrada por seis chicas, comenzaron en el año 2010, y la música que hacen es de estilo electronic folk. Experimentan mucho con los sonidos orgánicos de la vieja escuela islandesa mezclado con voces armoniosas.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Mikael Lind

Mikael Lind, es un compositor de música ambiental experimental. Tiene tres lanzamientos de larga duración, así como varios lanzamientos digitales. Su música se basa en temas simples que evolucionan gradualmente hacia creaciones más complejas, donde los sonidos y las texturas tienen suficiente espacio para presentarse lentamente, expandirse y finalmente ser manipulados en algo diferente.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

JFDR

JFDR es el proyecto en solitario de la cantante Jófríður Ákadóttir. Es además compositora y multiinstrumentista islandesa conocida por su trabajo con Samaris, Pascal Pinon y varios otros músicos y agrupaciones. Su padre es el famoso compositor y músico Áki Ásgeirsson. Su primer disco se titula: Brazil, y lo lanzó en el 2017, más tarde en 2018 lanza su EP FDR – White Sun Live. Parte I: Strings. Se encuentra estrenando disco: New Dreams que fue publicado apenas en 2020.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Vök

Aquí viene un proyecto más experimental y fuera de los estándares. Vök la banda indietrónica y dream pop islandesa originaria de Reykjavík. La banda fue formada en enero de 2013 por la cantante Margrét Magnúsdóttir y el saxofonista Andri Enoksson. Cuentan con dos álbumes de estudio: Figure (2017) e In The Dark (2019).

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Kælan Mikla

Ésta banda se ganó hace tiempo el corazón del buen Robert Smith. Le encantó tanto su propuesta que ya han sido invitadas al festival Meltdown, organizado por The Cure, con un cartel que incluía grandes bandas como Interpol, Slowdive y RIDE. Entonces, si eres fan del darkwave, de Robert y tienes el mismo gusto para la música, qué esperas para escuchar a Kælan Mikla.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Emilíana Torrini

Puede ser ya conozcas a Emilíana, y sino ya es hora de darle una oportunidad al pop de esta cantante islandesa. Emilíana Torrini Davíðsdóttir se dio a conocer mundialmente con su álbum Love in the Time of Science y con su interpretación de «Gollum’s Song» en la banda sonora de El Señor de los Anillos: las dos torres.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>