“El futuro es hoy, ¿oíste viejo?”, esa es la frase que Dewei le dice a su padre tras vencerlo, junto con sus hermanos, en la reta de basket mejor conocida como 21. Esas palabras que escuchamos en Malcolm in the Middle quedan a la perfección ahora que conocemos los licores de MXXN (Moon), pero ojo, no es otra bebida alcohólica más.

Se tratan de cócteles pre envasados y preparados con base en el cannabis para competir con la industria del alcohol. Lo mejor, es que los licores de MXXN no tienen alcohol, todo su potencial está en la dosis de THC con la que se preparan. Asegurando al consumidor una experiencia espiritual, enfocada en disfrutar el sabor del cannabis sin los efectos psicoactivos que produce fumarte un churro ni la resaca o cruda que te da el tomar alcohol.

La idea principal de esta marca es la de que se sustituya, si quieres claro, no es obligatorio, tu bebida favorita a base de alcohol, por otra que contenga cannabis y no te produzca malestares ni te pongas mala copa.

MXXN pretende evolucionar tu experiencia a la hora de beber socialmente con tres destilados: Jalisco Agave, que imita al tequila; London Dry, que tiene el sabor de la ginebra; y Kentucky Oak, que se trata de un bourbon. Cada tipo de bebida contiene 100 miligramos de THC, lo que equivale a 6 miligramos por cada onza y media de licor.

Jalisco Agave se distingue por sus notas de agave dulce, roble, vainilla, pedernal y sal. De acuerdo con la marca, este licor es perfecto para hacer margaritas y palomas, además se puede mezclar con agua mineral o con refresco de toronja para un efecto refrescante.

En tanto, London Dry se hace valer por su aroma floral con refrescantes notas de cítricos, enebro y pepino. Por ello, es ideal para infusiones de martinis o un clásico G&T y se mezcla muy bien con agua tónica.

Ahora bien, Kentucky Oak contiene notas de dulzura de roble carbonizado y vainilla que asemejan el sabor del famoso envejecimiento en barrica de Kentucky, por lo que es perfecto para mezclarlo con refresco de cola para obtener un sabor suave.

Si, si, ya vimos que tienen nombres de bebidas alcohólicas y que pensarías que pueden tener el mismo sabor amargo de un Tonayan, sin embargo, de acuerdo a los creadores, estos licores son formulados para que el consumidor tenga un subidón agradable sin perder la cordura, ya que lo efectos tardan en aparecer de 15 a 30 minutos después de consumirlos.

Si ya te andas animando pero tienes alguna duda sobre su elaboración, podemos decirte que no contiene los alérgenos más comunes, como las nueces, lácteos o el gluten.

Ahora viene lo malo, para adquirir tu bebida MXXN, debemos precisar que su disponibilidad es limitada a California, y por ende, aún no hay envíos a otros países. Sin embargo, la empresa ya tiene un plan de expansión conforme avance la regulación del cannabis en Estados Unidos y países aledaños.

No todo es malo, de acuerdo a un comunicado de MXXN, una parte de las ganancias será destinada para apoyar organizaciones que trabajan para que la marihuana sea legal y sin distinción de clase, etnia o pensamiento.

MXXN se une a otras marcas que han incursionado en la creación de bebidas “alcohólicas” a base de cannabis, como Amass Afterdream que no sólo lanzó bebidas con THC, si no también con CBD para aquellos que prefieran relajarse con un licor fresco.

¿Probarías alguno de estos licores MXXN?