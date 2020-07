NACHO PEROTTI: «TODOS TENEMOS QUE REINVENTARNOS»

«Creo que si algo nos prueba esta cuarentena es el poder de reinvención de los individuos»

La cuarentena, ha sido sin duda el escenario perfecto para reflexionar sobre el futuro ¿Qué estábamos haciendo mal?, pero sobre todo ¿Qué podemos hacer mejor? Es por eso, que tuvimos la oportunidad de platicar con Nacho Perotti, quienes gestor cultural, productor y músico. Además de ser el manager de Los Espíritus.

¿Qué tanto ha afectado la cuarentena a tus proyectos?

-La cuarentena afectó casi por completo a todos los proyectos en los que participo. La agenda de Los Espíritus -banda que representó como manager- que incluía giras nacionales y varias internacionales, quedó postergada hasta nuevo aviso, y la agenda de grabaciones o producciones al menos mutó por completo.

Además dirijo un Club de música en Buenos Aires hace 18 años y presidió la Cámara de Clubes de Música en Vivo de la ciudad de Buenos Aires, por lo cual el espectáculo en vivo representa casi el 80% de la actividad que realizo.

Creo que si algo nos prueba esta cuarentena,es el poder de reinvención de los individuos y/o proyectos, y en ese sentido respecto a Los Espíritus, creo que es un grupo que si algo no le falta es el poder de reinvención o facilidad, para encontrar las maneras de mejor expresar su arte, a través de las herramientas que disponemos.

Nos encontrábamos produciendo un quinto disco de estudio y la cuarentena nos detuvo la producción porque en Argentina, no está permitida la actividad musical en estudios de grabación, a partir de eso nos enfocamos en producir material desde nuestras casas, primero haciendo versiones de canciones y luego haciendo demos de temas nuevos. En breve vamos a estar subiendo material producido en la cuarentena a las plataformas.

Ahora que todo el mundo está encerrado … ¿realmente piensas que Internet y las Redes Sociales, ayudan tanto a la difusión cultural como se pensaba antes de la cuarentena?

-Las Redes Sociales e Internet son herramientas fundamentales para la difusión de nuestro trabajo. Hoy en día, el único negocio posible está centrado en ellas. Por eso creo que en este momento su valor es superior, al menos hasta que se retome la actividad.

También hay que tener cuidado ya que es notorio, que al no tener otras formas de comunicarnos consumimos más redes sociales y herramientas digitales. Donde nuestras producciones muchas veces, se saturan provocando sobreinformación y pueden pasar desapercibidas o tener un efecto muy fugaz.

La nueva normalidad musical

Considerando la crisis económica que se avecina ¿Cuál debe ser el siguiente paso, después de la cuarenta para productores y músicos?

-En primer lugar guardar la calma. Me cuesta ver el trabajo en la música como algo diferente de cualquier otra actividad, que esté siendo afectada por la pandemia. Creo que los músicos y artistas, o bien los productores, somos muchas veces privilegiados por poder trabajar de lo que nos gusta, pero eso no nos hace superiores ni distintos.

En este momento, lo más importante es la salud de la gente y en segunda instancia, que podamos asegurarnos la supervivencia de nosotros como individuos o de los proyectos y la estructura que conlleva.

Más allá de la angustia que nos genera esta situación, el encierro de los artistas y el público, va a generar una explosión cultural como modo de expresión de libertad. Siento que en esta cuarentena, muchos artistas se dedicaron a componer y esto seguramente dará como resultado muy buenas producciones artísticas.

¿Cómo recuperar la confianza de la gente para que quieran invertir en música?. Es decir que se animen a comprar un boleto para un show a futuro, ya sea presencial o de manera virtual.

-Yo no siento que se haya perdido la confianza del público en los artistas, quizá la venta de boletos a futuro pueda servir para algunos proyectos y para otros no tanto. Creo que cada proyecto o artista tiene que encontrar su nueva manera de reencontrarse con su público y acompañarlo. En un momento de incertidumbre, lo importante es no perder el contacto.

Si fueras el responsable de crear una estrategia para salvar a la industria¿Cuál sería?

-Creo que la industria no se va a salvar con una sola estrategia. Como decía antes, todos tenemos que reinventarnos o por lo menos buscar la manera de pasar este mal momento de la mejor manera.

Sinceramente creo que esto va a pasar y la experiencia de la música en vivo va a volver e tener un lugar de gran importancia en lo cotidiano de la gente, de hecho puede hasta haber una explosión cultural en el momento que vuelva a permitirse el abrazo y contacto cercano entre las personas.

¿Crees que esta crisis puso en evidencia la mala estructura de la industria…?

-La pandemia sacó a la luz muchos conflictos de la sociedad y atrasos en términos de estructuras sociales, además es un momento que nos dio el espacio, de repensar cómo funcionan las cosas y al menos preguntarnos porqué no podrían ser distintas.

Que la rueda frene tan de golpe. Nos hace revisar muchos aspectos que quizá en el día a día, los vemos pero pasan de largo, en cambio al estar parados podemos repreguntarnos, porqué estamos tan atrasados en varios aspectos referidos al trabajo en la industria cultural. Es un momento para, empezar a considerar a la industria como un sector productivo en muchos aspectos, ya que la música genera muchísimas fuentes de trabajo en todo el mundo. Está en nosotros ocuparnos en que las condiciones sean mejores para todos.

¿Cuál es la banda o disco que más has escuchado durante la cuarentena?

-Estuve navegando mucho por la música africana, arrancando por el género tuareg de Bombino y amigos, y yendo por los lugares que el algoritmo me llevó.

Estuve también escuchando muchos artistas de cultura urbana de la Argentina, indagando un poco en el Trap y el hip-hop.