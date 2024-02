«Naked by the Window» la nueva serie sobre la muerte de Ana Mendieta

La historia de Ana Mendieta ha sido retomada por escritores y actualmente, por grandes productores televisivos como Amazon MGM Studios para reproducir su grandeza como artista en la escena de Nueva York, el juicio en contra de su marido, Carl Andre y su papel en la la tragedia alrededor de su muerte. «Naked by the Window» es la nueva adaptación en serie del libro del autor Robert Katz.

Este libro fue publicado en 1990 y cuenta la historia real de Ana Mendieta, una innovadora artista cubana que es considerada una de las más influyentes de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo es reconocido por innovar en los campos del arte escénico, la escultura y el land art cuyo enfoque es crear piezas de arte a partir de la naturaleza en la que el paisaje y la obra de arte están estrechamente enlazados

Sus trabajos tuvieron una fuerte exploración de temas como identidad, feminismo y la relación entre el la vivencia corpórea y la tierra. Ana Mendieta jugó con elementos de la naturaleza y su propio cuerpo para hablar de sus sentipensares, tal como su serie llamada «Silueta» donde combinó su figura con elementos naturales como tierra, rocas y fuego para generar una expresión total. Mendieta murió en 1985 a la edad de 36 años y su deceso tras caer 34 pisos de altura, estuvo catalogado primeramente como un suicidio pero se inició un juicio en contra de su pareja, el escultor Carl Andre al conocerse que era víctima de violencia dentro de su relación.

Aunque Andre fue absuelto por el cargo de homicidio, la opinión pública sigue señalándolo como el culpable de la muerte de Ana Mendieta, ya que los vecinos de la pareja hablaban de constantes discusiones acaloradas entre la pareja, lesiones en el rostro de ella y la llamada que realizó Carl al 911 tras el acontecimiento fue tildada de «débil y poco creíble».

Para «Naked by the Window» la productora Amazon MGM Studios ha llamado a America Ferrera para ser productora y protagonista de la serie, desempeñando el papel de Ana. Ferrera recientemente ha sido nominada al Oscar por su participación en la obra de Greta Gerwig «Barbie» y fue ganadora de un Emmy, un Globo de Oro y un premio SAG por la misma película.

Charise Castro Smith escritora y productora de la serie «El Exorcista» y la película de Disney «Encanto» escribirá y producirá la serie, en colaboración con Plan-B Entertainment, compañía estadounidense de producción cinematográfica fundada por Brad Pitt, Brad Grey, y Jennifer Aniston.

«Naked by the Window» aún no tiene fecha de estreno pero se espera sea un trabajo impecable por los nombres que resuenan detrás de su anunciamiento.