Nan Goldin llegará al Tamayo con su lenguaje fotográfico íntimo

Por primera vez en México, la exposición Nan Goldin da cabida al importante legado de la artista estadounidense a las artes visuales, a la revolución sexual y, más recientemente, al reconocimiento a la crisis de opioides en Estado Unidos, el cual desde 2017, la artista transformó en una postura activista.

La muestra reúne dos obras icónicas de Nan Goldin. The Other Side retoma algunas de sus fotografías más tempranas; y Memory Lost es su obra más reciente. Ambos trabajos son presentaciones digitales de diapositivas que, desdibujan las fronteras entre arte y vida, donde se delega la memoria a la cámara. Por sus temporalidades, las obras dan cuenta de la trayectoria de Nan Goldin como una artista que ha utilizado la fotografía como lenguaje de lo íntimo.

The Other Side (1992 – 2021), originalmente concebida como diapositivas análogas, presentadas digitalmente para esta exhibición, es una obra que la artista ha cambiado y reconfigurado a lo largo de los años para ir modificando sus narrativas. En ella, presenta algunas de sus fotografías más tempranas de los setenta y ochenta, donde retrata a su círculo de amigos –su familia, como ella los llama– en las escenas drag de Boston y Nueva York. Las imágenes, llenas de intensidad y fragilidad, tratan la cotidianidad con una honestidad brutal, dejando un testimonio de la vida misma donde describe cómo sus amigos se crearon a sí mismos y a sus identidades durante una época en la que todavía no existía un vocabulario para sus afiliaciones de género fluidas.

La reciente obra Memory Lost (2019 – 2021) es una combinación de imágenes del archivo personal de Goldin con una banda sonora comisionada por la artista. La presentación de diapositivas es un inquietante y sensual viaje que ofrece una reflexión sobre la opacidad de la memoria. Documentando una mirada a la vez familiar y reformulada, las imágenes de archivo inéditas hacen un retrato de la memoria como una experiencia vivida y presenciada, alterada y perdida bajo el lente de las drogas. La banda sonora, con una importante carga emocional, fue comisionada a Mica Levi, con música adicional por CJ Calderwood y Soundwalk Collective, e incluye fragmentos de mensajes de voz del teléfono de la artista en periodos de aislamiento por el uso de drogas.

La exhibición sobre Nan Goldin se realizará en el Museo Tamayo a partir del 4 de junio y hasta el 4 de septiembre de este 2022. Horario de visita es de martes a domingo de 11:00 a 17:00 horas. La entrada cuesta $80 pesos mexicanos, aunque si eres estudiante, maestro, adulto mayor o menor de 12 años, la entrada es libre. Publico en general entra sin pagar los días domingo.