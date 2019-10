COMENZÓ LA TEMPORADA NBA 2019-2020

Ya pasaron poco más de 3 meses desde que los Toronto Raptors sorprendieron al mundo cuando ganaron la serie final al muy lastimado equipo de los Golden State Warriors. Algunos opinaron que si los Warriors hubiesen estado sanos sin problema habrían vencido a los Raptors de Kawhi Leonard en esta temporada de la NBA 2019-2020.

Pero para esta temporada que recién comenzó la mayor parte de los expertos de la NBA no ven que en un futuro Toronto repita el título y menos después de que Leonard optó por ser agente libre y firmo con los LA Clippers.

Ahora empezó la temporada 2019-2020 el pasado 22 de octubre y aquí les dejo los 12 equipos ( 6 de cada Conferencia ) que tienen posibilidades para el título en este próximo 2020.

Milwaukee Bucks. Ganaron 60 juegos la temporada pasada, pero se ve difícil que mantengan un récord así, perdieron a Malcolm Brogdon cuya efectividad en tiros fue de 50.5% el año pasado, al terminar la temporada optó por ser agente libre y firmo con los Indian Pacers.

Sin embargo los Bucks aún tienen al MVP del año pasado Giannis Antetokounmpo, dependerá de él elevar su nivel de juego a un “nivel de Lebron James” y así llevar a su equipo directo a la final.

Philadelphia 76ers. Un equipo muy talentoso pero no pasaron de ser un equipo promedio, el año pasado en defensiva ocuparon el lugar número 16 de la Liga. Este año firmó con ellos la súper estrella Al Horford que es conocido como un defensor de élite y eso deberá mejorar el tema de la defensa en todo el equipo.

Aunque perdieron dos lanzadores clave de perímetro como Jimmy Butler y Josh Richardson aún cuentan con la estrella Joel Embiid para ayudar el equipo a colarse en los playoffs.

Boston Celtics. Este equipo perdió este año a Kyrie Irving y Al Horford a quienes reemplazaron con Kemba Walker y Enes Kanter. Sin embargo la clave para este equipo está en sus jóvenes Jayson Tatum, Jaylen Brown y Gordon Hayward, será interesante ver como se acopla este equipo ya que el año pasado con Irving a la cabeza no hubo química.

Toronto Raptors. Estaban en el top 10 de la liga en lanzamientos de 3 puntos, para esta temporada perdieron a Kawhi Leonard y a Danny Green jugadores clave en el equipo.

La pérdida de Leonard en particular fue un golpe muy fuerte, la última vez que un equipo perdió un MVP de Finales fue en 1988 cuando Michael Jordan dejó los Chicago Bulls y el resultado fue terrible, a la siguiente temporada los Bulls ganaron solo 13 de 40 juegos.

Lo único que da optimismo al equipo es que Toronto tuvo un record de 17-5 juegos la temporada pasada cuando Leonard aún no se incorporaba al equipo.

Brooklyn Nets. Eran el hazme reír de la liga hace 2 años, el año pasado hicieron una serie de mejoras que dio como resultado un récord respetable de 42-40. Entre temporadas los Nets firmaron grandes estrellas como Kevin Durant, Kyre Irving y DeAndre Jordan.

Kevin Durant se perderá la temporada entera por el problema en su Talón de Aquiles pero veo que Irving y Jordan podrán subir el nivel del equipo y mantenerlo así hasta llegar a los playoffs.

Indiana Pacers. Tuvieron un récord de 48-34 y habría sido mejor esa cifra si Victor Oladipo no se hubiese lastimado. Los Pacers iban 32-15 antes de que se lastimara su estrella y batallaron el resto de la temporada para sacar al equipo adelante sin él, ganando solo 16 de 35 juegos de temporada regular.

Oladipo se espera que pierda dos meses de esta temporada antes de que pueda regresar a las canchas, aunque los Pacers han hecho movimientos interesantes para mejorar su equipo incorporaron al novato de 2016-2017 Malcolm Brogdon y al anotador TJ Warren.

Los Angeles Lakers. Cuando LeBron James se lastimó el año pasado, ya sabíamos que seguramente Los Lakers se perderían los playoffs. Ahora James con sus 27.4 PPG puntos por juego tendrá un poco de ayuda ya que para reforzar llegó esta temporada Anthony Davis y sus 25.99 PPG.

El joven Kyle Kuzma se espera que mejore sus 18.7 PPG de la temporada pasada. Será la responsabilidad de Rajon Rondo distribuir bien la pelota y lograr que esta parrilla de talentosos tenga su justa y buena dosis de tiros. Por último también agregaron veteranos bastante sólidos a su banca como Dwight Howard 12.8 PPG y el especialista en tiros de 3 puntos Danny Green 10.3 PPG.

Golden State Warriors. Sin duda la pérdida de Kevin Durant que se fue a los Nets y Klay Thompson lastimado, daño al equipo pero sumaron a sus filas a D’Angelo Russell 21.1 PPG. Steph Curry es aún el líder del equipo y aunque no pintan como favoritos para llegar a la final aún es un equipo que representa una amenaza seria para cualquier equipo que tengas aspiraciones por el Campeonato.

Houston Rockets. Sumaron a sus filas a Russell Westbrook 22.9 PPG para hacer equipo con uno de sus amigos más cercanos fuera de las canchas James Harden 36.1 PPG. Tanto Westbrook como Harden adoran ser los únicos en hacer tiros, así es que será interesante ver como se organizan jugando esta temporada. La única preocupación para los Rockets es el conocido rebounding ya que ocupan el lugar número 29 en la Liga, aunque Westbrook y sus 11.1 RPG rebound per game ayudarán a mejorar esto.

Los Angeles Clippers. Fueron el equipo que hizo más ruido entre temporadas por la adquisición de dos súper estrellas Paul George y Kawhi Leonard. No solo tienen la capacidad de anotar también son uno de los equipos con mejor defensiva en la NBA, también Lou Williams y sus 20 PPG muestran que tienen uno de los 6 mejores jugadores en la NBA. Es uno de los equipos más completos en toda la NBA si se mantienen sanos son los favoritos para ganar el título esta temporada.

Utah Jazz. Los Houston Rockets y su poderosa ofensiva eliminaron a los Jazz de los playoffs los últimos dos años. Los Jazz esperan colarse en los playoffs con la adquisición de Mike Conley 21.1 PPG y el subvaluado Bojan Bogdanovic. También se espera un temporada sólida de parte de Donovan Mitchell 23.8 PPG y Rudy Gobert quien tuvo una muy buena temporada pasada con 1200 puntos, 1000 rebounds y 65% de efectividad en tiros, mostrando que es uno de los mejores en el juego.

Denver Nuggets. Fueron la mayor sorpresa en la NBA la temporada pasada ganaron 54 juegos. Este equipo tiene talento joven con el centro de 24 años Nikola Jokić y Jamal Murray de 21 años. Los Nuggets a diferencia de otros equipos no perdieron jugadores importantes entre temporadas e hicieron un movimiento por debajo del radar sumando a sus filas a un jugador vérsatil Jerami Grant, con el objetivo de mejorar al equipo en todas las áreas. También Michael Porter, escogido en la 1ª ronda del 2018 después de perderse toda la temporada pasada, está de regreso.

Los Milwaukee Bucks tienen al mejor jugador de la Conferencia Este en Giannis Antetokounmpo, los 76 ers y los Celtics tienen a los mejores 5 jugadores, así las cosas cualquier equipo en esta Conferencia tiene la oportunidad para llegar a la Final. Por su parte, para la Conferencia Oeste parece que el título quedará en Los Ángeles los dos equipos de esta Ciudad lo tienen todo y seguro estarán en la lucha por el Campeonato.

El hecho de que los Clippers y los Lakers jueguen en la misma división significa que tendremos muy buenos partidos y veremos cómo se enfrentan y juegan estos dos juggernauts mínimo en 4 partidos antes de los playoffs.

Si quieren disfrutar partidos en vivo de la NBA en México de temporada regular ya pueden comprar sus boletos para los partidos en la CDMX , Arena México. El día 12 de diciembre jugarán los Dallas Mavericks vs Detroit Pistons y el 14 de diciembre jugarán los Phoenix Suns vs San Antonio Spurs. Y no, lo siento aún no sabemos cuándo vendrán los Warriors ni los Lakers a México.

