NBA Finales de conferencia

Acabó la segunda ronda y quedaron fuera los 76ers., los Knicks, los Suns y los Warriors. Ahora llegan las finales de Conferencia, siguen en la lucha los Celtics, Miami Heat , Denver y los Lakers. No te pierdas las Series de este 16 de mayo hasta el 29 de mayo se definirán los dos equipos que pasarán a la Final por el título de la NBA.

Resumen 2da Ronda.Conferencia Este

(3) Philadelphia 76ers @ (2) Boston Celtics.

Ganó: Boston Celtics

Sabíamos q está sería una gran serie y q se iría a los 7 juegos para decidir el ganador. Philadelphia ganó el juego 1 en Boston, sin su estrella Joel Embiid demostraron que son equipo y destacaron James Harden 45 puntos y Tyrese Maxey con 26 puntos. Los tiros de 3 puntos fue la clave para su victoria en total lograron encestar 17 tiros de 3 puntos.

Los Celtics tomarían control de las Series en los siguientes juegos, ganaron el juego 2 por 34 puntos y el juego 3 en Philadelphia por 12 puntos. En el juego 4 James Harden de los 76ers.empato el juego y faltando tan solo 16 segundos en tiempo extra con un tiro de 3 puntos finalizó el partido ganando 116-115 para empatar la Serie 2-2. Curiosamente los equipos visitantes ganarían los juegos 5 y 6 que obligarían a un juego 7.

En el juego final la estrella de los Celtics Jayson Tatum lograría 51 puntos lo que llevo a su equipo a la victoria 112-88 eliminando así a los 76ers. Esos 51 puntos rompieron récord , como el mayor número de puntos anotado por un jugador en el juego 7 de playoffs de la NBA.A la estrella de Philadelphia Joel Embiid , lo contuvo la defensa de Boston solo logro anotar 15 puntos.

(8) Miami Heat vs (5) New York Knicks.

Ganó: Miami Heat

En el Juego 1 los Knicks tendrían una ventaja 32-21 el primer cuarto, los siguiente tres cuartos Miami se pondría a la cabeza ganando el partido 108-101 como visitante. Quién pensaría que este sería el juego más importante de la Serie, después de este juego ninguno de los dos equipos ganaron como visitante el resto de la Serie. Los Knicks empatarían la Serie al ganar en casa el juego 2, en el cuarto cuarto iban por encima de los Heat 35-28 al final ganarían el juego 111-105. Los Knicks a pesar de jugar bien no lograron contener a la estrella de Miami , Jimmy Butler en los juegos 3 y 4 el equipo en casa ganó ambos juegos dando a los Heat ventaja Serie 3-1.

Los Knicks no se irían tan fácilmente de la Serie, Jalen Brunson ayudaría con 38 puntos a los Knicks en el juego 5 para mantener vivo a New York en la Serie. El juego 6 sería en Miami , fue un juego cerrado los Knicks comenzaron dominando el primer cuarto 31-24 para la mitad del partido Miami dominaría 51-50. Fue una auténtica batalla defensiva, Jalen Brunson nuevamente hizo todo lo que pudo y ayudo a su equipo con 41 puntos. Pero fue el equipo de casa, Miami que ganaría 96-92, Jimmy Butler contribuyo con 24 puntos y Bam Adebayo con 23 puntos.

Resumen 2da Ronda. Conferencia Oeste

(4) Phoenix Suns vs (1) Denver Nuggets.

Ganó: Denver Nuggets

Esta fue una de las mejores Series con estrellas en ambos equipos.Los Suns con Devin Booker y Kevin Durant contra la gran estrella de la NBA y de los Nuggets Nikola Jokic. Esta se esperaba que fuera una Serie de marcadores altos y no decepcionó. Los Suns tiraron 51.2% comparado con los Nuggets 47.5% aquí la diferencia radicó en los tiros de 3 puntos, Denver lograría anotar 16 veces tiros de 3 puntos.

El guardia de los Nuggets Jamal Murray anotó 34 puntos mientras que Jokic anotó 24 puntos y 19 rebotes. Así Denver ganó el juego 1 con un marcador 125-107. El juego 2 fue de marcador más bajo ambos equipos fallaron en los tiros de 3 puntos. ( Los Suns solo atinaron 19.4%, Nuggets 25.9%). Devin Booker anotó 35 puntos para el equipo visitante, mientras q Jokic anotó 39 puntos y 16 rebotes, el juego se lo llevo de nuevo Denver. Los juegos 3 y 4 se los llevaron los Suns, con destacadas participaciones de Kevin Durant y Devin Booker. Para el juego 5 de regreso en Denver, los Nuggets ganaron 118-102, en este punto la pregunta era si los Suns ganarían el partido 6 en casa forzando a un 7to partido. El asunto fue que el equipo visitante Denver dominó desde el primer tiempo con 44 puntos para el medio tiempo ya tenían el partido en la bolsa 81-51. Para los de casa ya no había mucho que celebrar, los Nuggets ganarían este partido 125-100. Nikola Jokic, anotó un doble-triple , 32 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias. Así la semilla #1 Denver, avanzó a la Final de Conferencia.

(7) Los Angeles Lakers vs (6) Golden State Warriors.

Ganó :Los Angeles Lakers

Esta fue una Serie muy intrigante con las estrellas veteranas Lebron James y Stephen Curry. En el juego uno LeBron anotó 22 puntos, Curry 27 el que destacó fue el enorme jugador de los Lakers Anthony Davis anotó 30 puntos y 23 rebotes, los Lakers se llevaron el partido 117-112. El juego 2 se lo llevaron los Warriors 127-100, los Lakers irían por la revancha y en el juego 3 vencieron 127-97. El juego 4 fue el punto decisivo en esta Serie, fue un juego muy parejo ninguno de los equipos tenía una ventaja grande , fue hasta el Cuarto cuarto que los Lakers lograron tener una ventaja de más de 10 puntos y ganaron 104-101. Stephen Curry tuvo un gran juego con un doble-triple anotó 31 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias. Lo que marco la diferencia fue que los Lakers tuvieron un mejor desempeño como equipo y a esto ayudo Austin Reaves que anotó 21 puntos. El juego 5 lo ganaron los Warriors con un sólido 121-106 ahora la presión se pasaba a los Lakers para ganar el juego 6 en casa, no querían por motivo alguno llegar al juego 7 en casa de los Warriors. Los Lakers en su último juego se lucieron Lebron James 30 puntos y Anthony Davis 17 puntos, de parte de los Warriors Stephen Curry anotó 32 puntos pero sus compañeros de equipo no lograron mucho no anotaron más de 9 puntos, lo cierto es que los Lakers demostraron que tiene con qué seguir hasta el final.

FINALES DE CONFERENCIA

Conferencia Este

(8) Miami Heat vs (2) Boston Celtics – Serie comenzó 17 de mayo –

¿Les suena familiar el partido entre estos dos equipos?. Si es así es porque el año pasado ambos equipos se enfrentaron en las finales de Conferencia y ganaron los Celtics 3 de 4 juegos.

Así es que Miami Heat estará buscando la revancha, durante la temporada regular ambos equipos se enfrentaron 4 veces y ganaron 2 y 2 partidos respectivamente. Miami y su estrella Jimmy Butler tiene en particular hasta el momento una temporada espectacular en los playoffs , él ha logrado la mayor parte de los puntos para los Heat. Se suponía que la falta de Tyler Herro dañaría a Miami en los playoffs pero no fue así, han demostrado ser un equipo sólido en la defensa lo que permitió que eliminaran a la semilla 1 los Bucks y a la 5 los Knicks. ¿Podrá Miami lograr lo imposible y acabar con Boston?, no será una tarea fácil.

Los Celtics son un equipo fuerte y lo han demostrado en los playoffs, vencieron a los Atlanta Hawks en 6 juegos en la Primera Ronda, luego en su Ronda con Philadelphia demostraron que saben remontar, se recuperaron al ganar los dos últimos juegos de esa Serie y no olvidemos que Boston tiene su estrella con Jayson Tatum que logró anotar 51 puntos en este juego decisivo. También no olvidemos otros jugadores estrella de los Celtics como Jaylen Brown y Marcus Smart sin dificultad puede anotar más de 20 puntos en cualquier juego, sin olvidar a Malcom Brogdon que en cualquier momento puede ir de la banca a la cancha y ser un anotador sólido.

Esta Serie parecería fácil de predecir y todo indica que serán los Celtics , pero para ser justos quien pensaría que los Heat vencerían a los Bucks en tan solo 5 juegos, este Miami no es tan predecible.

Los cierto es que si quieren ganar a los Celtics , necesitan anotar más , Jimmy Butler no puede vencer solo a los Celtics anotar más de 40 puntos en cada partido es demasiado para un solo jugador. Ya sea de Max Strus, Gabe Vincent o Bam Adebayo, es un hecho que Miami necesita más jugadores que anoten. Al cierre de está edición Miami ya ganó el primer juego 123-116 , los Heat en la Ronda 1 y 2 , ganaron su primer juego como visitantes así es que era al predecible este resultado que nos indica que será una Serie larga y de marcadores cerrados.

Lo que es un hecho es que si Boston logra anotar 110 puntos mínimo por juego , podría ganar la Serie. ¿ La Semilla 8 continuará como al Cenicienta de esta historia?. La predicción es que Boston se quedará con el título de la Conferencia Este en un Serie de 6 juegos a lo mucho y avanzará así a la esperada Final de la NBA.

Conferencia Oeste.

(7) Los Angeles Lakers vs (1) Denver Nuggets – Serie comenzó 16 de mayo –

Denver eliminó al dúo de Kevin Durant y Devin Booker ahora la pregunta es ¿si podrán hacer lo mismo con el dúo de los Lakers, LeBron James y Anthony Davis? Estos dos equipos se enfrentaron en la temporada regular y cada uno gano dos juegos, curiosamente no fueron partidos con marcador cerrado, Denver ganó sus partidos por una diferencia de 11 y 13 puntos mientras que los Lakers ganaron por diferencia de 11 y 18 puntos. Hay historias interesantes en esta Serie en ambos equipos que cuentan con dos jugadores enormes uno es Nikola Jokic de Denver y el otro es el talentoso pero también lesionado constantemente Anthony Davis de los Lakers. Creo que la salud de Davis será el factor X en la Serie, sin él los Lakers no la verán fácil para vencer a los Nuggets, aunque Russell Westbrook por parte de los Lakers puede ser un jugador clave, en caso de que Davis o LeBron no puedan jugar algún partido de la Serie.

Para Denver , si bien el más destacado es Jokic, también debemos destacar a Kentavious Caldwell-Pope , Michael Porter Jr, Aaron Gordon y Jamal Murray saben darle ritmo al juego y anotar en serio. Esta Serie puede irse a 7 juegos y sí los Lakers necesitarán que sus dos súper estrella LeBron y Davis den su mejor nivel de juego si quieren derrotar a Denver. Honestamente veo a cualquiera de estos dos equipos como ganadores, aunque Denver tiene jugadores más sanos y ventaja de jugar en casa que puede ser factor decisivo, me aventuraría a decir que Denver puede ganar la serie 4-3 y llevarse la Final de la Conferencia Oeste. Al cierre de esta edición Denver gano el juego 1, 132-126.