Primera Ronda

Afortunadamente los juegos de la NBA han avanzado sin problema alguno y comenzaron los ansiados NBA playoffs el pasado 17 de agosto. He aquí un vistazo de cómo van los equipos.

Conferencia Este

#8 Orlando Magic vs #1 Milwaukee Bucks

Los Magic, en esta serie de juegos no tienen nada que perder enfrentan a uno de los mejores equipos de la NBA, los Bucks. Los Milwaukee Bucks no son solo la semilla #1 en la Conferencia Este pero también tienen la mejor defensa de la liga. A la defensa de los Buck les gusta jugar y mantenerse por el perímetro para evitar que anoten los equipos contrarios.

También son buenos en los tiros, están en la posición 8 de la liga en la ofensiva. Si hay alguna debilidad en los Bucks, es que están en último lugar en tiros de 3 puntos justo atrás del arco. Desafortunadamente esto no le ayuda a Orlando ya que están en el lugar número 25 en tiros de 3 puntos. Todo apunta para que ganen los Bucks en 4 partidos, al cierre de esta edición son líderes los Bucks 2-1.

#7 Brooklyn Nets vs #2 Toronto Raptors

Esta serie se resolvió en 4 juegos, los Nets tenían varios jugadores clave lesionados lo que los dejó en una evidente desventaja. Esta lista de jugadores incluyo a Kevin Durant, Kryie Irving, DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie y Taurean Prince.

No hay equipo que pueda superar la pérdida de tanto talento y enfrentarse al Campeón del año pasado, los Toronto Raptors quienes han jugado un básquetbol de alto nivel desde que regresaron a la duela este verano.

Aquí la pregunta no era si los Raptors ganarían o no, es un hecho que ganarían la serie la pregunta era si ¿lograrían ganar toda la serie en tan solo 4 partidos? ya que nunca en su historia habían barrido con su contrincante en playoffs. La respuesta fue afirmativa, los Raptors hicieron historia y si barrieron con los Nets en 4 partidos.

#6 Philadelphia 76ers. vs #3 Boston Celtics

Al inicio de la temporada, no pensaríamos que veríamos a estos dos equipos que son los mejores de la Conferencia Este enfrentarse uno a uno en la Primera Ronda de los playoffs , pero el All-Star Ben Simmons defensa de los 76ers se lesionó y es provoco que Philadelphia no pudiera con los Bucks, Raptors ni con los Celtics.

Solo lograron quedar en el 6to. lugar esta serie ya finalizó y los 76ers. aunque no fueron un equipo fácil de vencer para los Celtics y a que contaban con su estrella Joel Embiid nada de eso fue suficiente, al final Boston con la posición No. 4 en cuanto ofensiva, logró ganar la serie en tan solo 4 juegos.

#5 indiana Pacers vs #4 Miami Heat

En papel este duelo parecería muy parejo pero al ver la estadísticas cambia el panorama para los Pacers , lo que me hace pensar que esta serie muy probablemente la gane Miami. Dos de los principales jugadores de los Pacers están lesionados, Domantas Sabonis esta fuera de juego y Victor Oladipo no está al 100%.

Los Pacers tienen el lugar número 19 en la ofensiva por lo que no creo que cuenten con suficiente equipo para ir contra Miami que tiene el lugar número 11 en la defensiva.

La mayor debilidad de los Heat son los tiros de 3 puntos, pese a eso los Pacers no creo que puedan lograr superar el marcador de los Heat que tienen el lugar número 8 en ofensiva. Mi predicción es que Miami gane la serie en 4 partidos, al cierre de esta edición Miami es líder 3-0.

Conferencia Oeste

#8 Portland vs #1 Los Angeles Lakers

Los Lakers son los favoritos pagar llevarse la corona de la NBA este año, sin embargo sus últimos 8 juegos no han estado del todo bien. Los Angeles solo han ganado 3 de esos juegos, su ofensiva no ha estado a la altura. La oportunidad para Portland está en su súper estrella Damian Lillard que ha estado jugando de primera en los playoffs en 3 juegos anotó 154 puntos poco más de 51 por juego.

Esta serie parecía de inicio fácil que los Lakers terminarían en 4 juegos, pero no fue así. Si bien Los Angeles son líderes, el marcador va 2-1 así es que está serie se pone interesante veremos qué pasa en el juego 4 este lunes 24. Pase lo que pase hay demasiado talento en los Lakers como para que terminen en la Primer Ronda de los playoffs vencidos.

LeBron James y compañía están batallando pero casi puedo asegurar que ganaran la serie, mi predicción es que esta serie se resuelva en 6 juegos y Portland gane solo 2 juegos.

#7 Dallas Mavericks vs 2 #LA Clippers

Otro equipo que ha sorprendido con su buen inicio en este regreso de la NBA son los Dallas Mavericks, tienen un promedio de 125 puntos por juegos. Esas son cartas suficientes para vencer a cualquiera, su estrella de 21 años Luka Doncic será el encargado de llevar a su equipo a la victoria de esta serie contra los Clippers. Doncic, ha regresado con un excelente juego 32 puntos por juego no está nada mal.

Los Clippers por su parte llegan a esta serie no tan bien parados dos de sus súper estrellas Kawhi Leonard (lesión en la pierna) y Paul George (lesión en hombro) no están al 100%. Fuera de eso realmente no hay nada más que me preocupe de los Clippers son uno de los mejores equipos defensivos en la NBA. Al cierre de esta edición, la serie va empatada 2-2 seguramente la ganarán los Clippers.

#6 Utah Jazz vs #3 Denver Nuggets

Todo indica que los Nuggets ganarán la serie. La clave de este encuentro es la sólida defensa del jugador de Utah, Rudy Gobert en contra de la estrella de los Nuggets, Nikola Jokic. Gobert, es un indiscutible buen defensa pero Jokic ha tenido un desempeño esta temporada con un promedio de 29 puntos por juego contra Utah.

Los Jazz podrían ganar esta serie si aprovechan los tiros de 3 puntos, la defensa de los Nuggets es un poco vulnerable para los tiros de largo alcance. Durante la temporada Denver gano 3 juegos contra Utah. Creo que los Nuggets podrán ganar la serie, al cierre de la edición la serie la va ganando Utah, quizá se vaya hasta 6 juegos.

#5 Oklahoma City Thunder vs #4 Houston Rockets

Esta quizá sea una de las series más parejas de los Playoffs. Son equipos muy parecidos y lo deja todo aún más interesante un intercambio que hubo de una estrella Chris Paul hacia los Thunders por otra estrella Russell Westbrook sin duda esto motivará a un equipo y al otro a ganar la serie. Esta temporada los Thunders se reinventaron y mucho expertos dijeron que no llegarían a los playoffs.

Pero con el resurgimiento de una de sus jóvenes estrellas Shai Gilgeous- Alexander y un motivado Chris Paul, demostraron lo contario y que estaban listos para competir en los playoffs de este 2020. El corazón me dice que Oklahoma puede ganar la serie, pero el cerebro dicta lo contario.

Aunque hay que tomar en cuenta que Russell Westbrook está lesionado, si no mejora su juego esto aumenta la oportunidad de Oklahoma para ganar la serie. Si hay un jugador que puede ser decisivo en estos encuentros es James Harden, cuando juega bien es imposible vencer a los Rockets, cuando batalla con sus tiros sufre Houston.

En este regreso Harden está jugando muy bien con un promedio de 35 puntos por juego con un 53.6% de tiros desde que regreso la NBA. Con o sin Westbrook , creo que el juego de Harden llevará a los Rockets a la segunda ronda de los playoffs. Al cierre de esta edición la serie la van ganando los Rockets 2-1 quizá se defina esta serie en 6 juegos.

Esta semana termina la primera ronda de los playoffs pase lo que pase vienen aún encuentros muy emocionantes, rumbo a la segunda ronda que comienza justo a finales de esta semana.