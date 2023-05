NBA Playoffs: Semifinales de Conferencia

Resumen 1ª Ronda y Semifinales de Conferencia

En los NBA playoffs por lo regular jugar en casa es una ventaja pero este año las cosas cambiaron en la primera Ronda los cierto es que muchos equipos visitantes han ganado. De hecho los equipos visitantes ganaron 17 veces de 43 juegos en esta Primera Ronda.

Resumen Primer Ronda. Conferencia Este

(8) Miami Heat vs Milwaukee Bucks (1) .El ganador de esta Serie fueron los Miami Heat y contra todo pronóstico se suponía que sin problemas los Buck se quedarían con esta serie. Recordemos que Miami tuvo que participar en los Play in para logra colarse como la octava semilla en los playoffs. Miami en los 5 juegos anotó mínimo 119 puntos en cada partido. Su estrella Jimmy Butler destaco como nunca anotando 56 puntos en el juego 4 y 42 puntos en el juego que definió la Serie.

(7) Atlanta Hawks vs Boston Celtics (2) .Los Celtics ganaron esta Serie pero no fue fácil su paso los Hawks presionaron demasiado y no ganaron la serie por falta de consistencia en sus anotaciones, Trae Young su estrella no pudo con todo el peso. Las tres estrella de los Celtics Jaylen Brown, Jayson Tatum y Marcus Smart fueron demasiado para la defensa de Atlanta , Boston ganó esta Serie en 6 juegos y ahora se están enfrentando a los 76ers que recordemos barrieron con la Serie contra Brooklyn.

(6) Brooklyn Nets vs Philadelphia 76ers (3).Los Nets no eran favoritos , ya se sabía que los 76ers serían mucho equipo para poder ganarles. Así es que aquí no hubo sorpresas en una Serie de 4 juegos seguidos gano Philadelphia sin problemas. Lo impresionante de los 76ers es su defensa no dejo avanzar a la ofensiva de Brooklyn solo les permitieron menos de 100 puntos en 3 de 4 juegos. Si algo preocupa es el estatus de Joel Embiid que ese lesionó en esta Serie.

(5) New York Knicks vs Cleveland Cavaliers (4) Estos dos equipos estaban en igualdad de condiciones, se esperaba un Serie de 7 juegos lo que sorprendió en este caso es lo rápido que los Knicks ganaron la Serie solo en 5 juegos, en el juego 3 ganaron por un diferencia de 20 puntos, en el 4 por 9 puntos y en el 5 por 11 puntos. New York venció a un equipo con muy buena defensa , lo que implica que pueden llegar lejos en estos playoffs. También los Knicks se saben defender ya que lograron contener al mejor jugador de los Cavaliers, Donovan Mitchell a un promedio de 23.3 puntos por juego cuando en temporada regular su promedio es 28.3 puntos.

Resumen Primera Ronda. Conferencia Oeste.

(8) Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets (1)

Así como en la Conferencia Oeste no había duda de que avanzarían los 76ers , en esta Conferencia no había duda de que avanzarían los Nuggets. Desde el principio parecía que los Timberwolves no tendrían oportunidad en esta serie y fue correcto, los Nugets desde el juego uno demostraron músculo en Denver ganaron por 29 puntos. En los siguientes partidos los Timberwolves si bien se defendieron en el 5to partido tan solo perdieron por 3 puntos en Denver. Ahora la súper estrellas Nikola Jokic y Jamal Murray con sus Nuggets se enfrentarán a los Suns en al que pinta ser una de las mejores semifinales.

(7) Los Angeles Lakers vs Memphis Grizzles (2)

Los Angeles ganaron esta Serie en 6 juegos y demostraron que tienen ofensiva y defensiva. El marcador final fue una paliza 125-85. El combo de LeBron James y Anthony Davis fue demasiado para Memphis. Cabe destacar que ahora LeBron James está empatado con Derek Fisher con el mayor número de Series ganadas en playoffs, 40.

(6) Golden State Warriors vs Sacramento Kings (3)

Esta fue la Serie más impredecible de la Primer Ronda. Los Kings tuvieron una buena temporada regular al ser la 3er semilla , los Warriors son un equipo peligroso y una 6ta semilla es algo engañoso , lo cierto es que como visitantes se les dificulta anotar. Cada equipo gano en casa al inicio de la serie , en el juego 5 los Warriors ganaron en Sacramento y parecía que ganarían el 6to juego en casa ya que tienen el mejor récord de partidos ganados en casa, pero Sacramento les arruinó la fiesta gano ese 6to partido lo que forzó un 7to partido , que ganaron los Warriors en gran parte gracias a los 50 puntos que anotó su estrella, Steph Curry.

(5) Los Angeles Clippers vs Phoenix Suns (4)

Esta serie parecía que sería la más interesante de todas. En el juego 1 los Clippers le ganaron a los Suns en su casa, desgraciadamente una lesión de Kawhi Leonard peso mucho para los Clippers que no pudieron con el dúo letal de los Suns, Kevin Durant y Devin Booker. Los Clippers tuvieron que seguir sin su duo Paul George y Leonard, después de perder ese juego inicial Phoenix se levantó de las cenizas y le gano a los Clippers los siguientes 4 juegos.

Semifinales Conferencia Este NBA

(8) Miami Heat vs (5) New York Knicks – Comenzó 30 abril –

Dos equipos cenicienta por así decirlo, están con esperanzas por llegar a la final de la Conferencia Este. Miami debe usar su potente ofensiva está anotando en promedio 124 puntos por juego que es de lo mejor entre los equipos en playoffs. New York promedia por juego 99 puntos que los posiciona en el lugar 13 de los 16 equipos de playoffs, pero no perdamos de foco que le ganaron una de las mejores defensiva de la NBA, los Cavaliers. Estos equipos fueron acérrimos rivales en los años 1997-2000 se enfrentaron en 4 playoffs en ese entonces. Esas Series tuvieron de todo mucho drama entre peleas y expulsiones, no creo que esta serie tenga la misma intensidad pero, será una buena Serie para disfrutar.

Si New York quiere ganar tendrá que contener a la estrella de los Heat, Jimmy Butler quien tiene un promedio de 37.6 puntos por juego ( comparado con 22.9 puntos por juego en temporada regular) . Preocupa que la estrella de los Knicks , Julius Randle está lesionado del tobillo. En temporada regular NY venció a Miami en 3 de 4 juegos. Está es un serie muy pareja , podría irse a los 7 juegos. Si Randle logra jugar creo que NY tendrá aquí una ligera ventaja sin embargo no olvidemos que Miami ha sorpendido.

(3) Philadelphia 76ers vs (2) Boston Celtics –Comienza 1º de mayo-

Aquí tenemos a dos equipos que se han enfrentado en la NBA con un récord de 109 veces en los playoffs. Hemos visto los fanáticos partidos épicos, con jugadores súper estrella como Wilt Chamberlain vs Bill Russell , Larry Bird y Julius Irving. Este año será Joel Embiid (si logra jugar) vs Jayson Tatum. Recientemente los Celtics le han ganado a los 76ers en los playoffs, han barrido con ellos 4 años seguidos del 2018 al 2020. De hecho la última vez que Philadelphia venció a los Celtics en una Serie de Playoffs fue en 1982. Boston también le gano a lo 76ers su serie en temporada regular 3-1. Dado el hecho de que Embiid no está al 100 % por su lesión, le daría a Boston una pequeña ventaja , ya que deberían ganar la Serie en 5 de 6 juegos.

Semifinales Conferencia Oeste NBA

(4) Phoenix Suns vs (1) Denver Nuggets – Comenzó 29 de abril –

Esta Serie es intrigante, se enfrentarán dos duos de estrellas de parte de los Suns Kevin Durant y Devin Booker vs de parte de Denver Nikola Jokic y Jamal Murray. Ambos equipos llegan sin mayores lesiones lo cual pinta para ser un Serie larga y competida. ¿ Qué tan bueno es el duo Durant / Booker? Son la segunda pareja en la historia de la NBA en anotar mínimo 25 puntos en cada juego de los playoffs ( Elgin Baylor y Jerry West son los que tienen el 1er lugar con los Lakers desde 1968).

Durante la temporada regular estos dos equipos en 4 juegos ganaron dos cada uno. Las apuestas marcan como favoritos a los Suns para esta Serie, pero no hay que descartar a Denver , su estrella el altísimo Nikola Jokic ha sido MVP de temporada regular en dos ocasiones. Está será una muy buena Serie , será larga seguramente y le daría en este caso un ligera ventaja a Denver por los puntos y por el equipo que tienen incluyendo jugadores que están en banca.

(7) Los Angeles Lakers vs (6) Golden State Warriors – Comenzó 2 de mayo-

Han pasado ya 32 años desde que los Warrior y los Lakers se enfretaron en playoffs. Ambos equipos tienen líderes veteranos que si algo tienen son experiencia y lo han demostrado en momentos decisivos. LeBron James de 38 años anotó 40 puntos al jugar contra la 2da semilla los Grizzlies , mientras que Stephen Curry de 35 años anotó 50 puntos contra la 3era semilla los Kings en el 7to partido decisivo. Durante la temporada regular los Lakers ganaron 3 de 4 juegos en que se enfrentaron ambos equipos esto incluye 1 victoria como visitantes en Golden State.

Ambas estrellas tienen muy buenos jugadores de soporte por parte de los Warriors, Klay Thompson, Jordan Poole, y Andrew Wiggins por parte de los Lakers tienen a Anthony Davis y D’Angelo Russell. Esta será una Serie épica , donde veremos momentos heroicos de parte de James y Curry. Si tuviera que escoger un ganador serían Los Lakers, esto siempre y cuando LeBron James y Anthony Davis puedan mantenerse sin lesiones en toda la Serie.

Estas Series ya comenzaron y se pueden extender hasta el 15 de mayo.