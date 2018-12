ESTAMOS A POCOS DÍAS DE LA NBA EN MÉXICO

La NBA National Basketball Association viene a México, con 2 juegos que se llevarán a cabo en la Arena México en la CDMX, el próximo 13 de diciembre 2018 podremos ver a los Orlando Magic contra los Chicago Bulls y el 15 de diciembre de nuevo los Orlando Magic se enfrentarán contra los Utah Jazz.

Creo que es genial que la NBA quiera expandir su audiencia internacional trayendo partidos a México, sin embargo estoy un poco decepcionado en que no escogieran mejores equipos o más populares para este evento. Me pregunto si ¿no hubiera sido mejor para la liga y los fans en México ver en vivo tal vez Lebron James y a los Angeles Lakers o ver a Steph Curry y los Golden State Warriors? Bueno, estos juegos que podremos ver en vivo no serán lo mejor pero sin duda es basquetbol profesional y eso siempre es emocionante.

Actualmente en la liga algunos equipos sin duda han sorprendido específicamente hablo de los Angeles Clippers que están en el primer lugar de la muy competitiva Conferencia Oeste. Del lado de la Conferencia Este destacan los Toronto Raptors con su líder Kawhi Leonard y también van muy cerca pisándole los talones los Milwaukee Bucks gracias a su superestrella juvenil Giannis Antetokounmpo con un puntaje increíble de 27.3 puntos por partido junto con 12.9 puntos de rebotes por partido.

Mientras que Milwaukee y los LA Clippers han sido las sorpresas agradables en lo que va de la temporada también tengo que mencionar 3 equipos que han sido la decepción. Boston, San Antonio y Houston la temporada pasada tuvieron un récord combinado de 167 partidos ganados y solo 79 perdidos. Esta temporada estos mismos equipos al 1 de diciembre 2018 solo han logrado en récord combinado 32 partidos ganados y 33 perdidos.

Es aún prematuro dar un pronóstico sobre los que equipos que quedarán ya que todavía tres cuartos de la temporada están por jugarse sin embargo si puedo asegurar que estos tres equipos no representarán amenaza alguna en los playoffs. La temporada regular comenzó del 16 de octubre 2018 y termina hasta el 10 de abril 2019, siguen los playoffs del 13 de abril al 27 de mayo de 2019 y las finales son del 30 de mayo al 16 de junio 2019, así es que si, aún tenemos basquet para rato.

