The Sandman tendrá una serie que estará disponible en la plataforma de Netflix. El cómic fue escrito por Neil Gaiman, quien es escritor de historietas de fantasía. Desde que se dio a conocer la noticia de que esté cómic sería producido por esa compañía de streaming, los seguidores tenían sus dudas sobre si la serie sería fiel a la historia de DC.

Neil Gaiman aseguró que su equipo se encuentra trabajando para que la adaptación televisiva sea lo más fiel a la historia que sus seguidores conocen. Allan Heinberg, será el guionista y showrunner en la producción de Gaiman y David Goyer. La serie The Sandman se encuentra en sus primeras etapas de producción.

Gaiman contestó en una sesión de preguntas en Reddit todas la dudas que tenían los seguidores del cómic sobre la versión que será producida por Netflix en su versión live-action. «Será la misma historia. Haremos la mayor parte, sino casi toda».

The Sandman girará en torno a Morfeo, quien es conocido como el Señor de los sueños. Netflix pagó una gran cantidad de dinero para poder realizar esta serie, será el acuerdo televisivo más caro entre las cadenas Warner Bros TV y DC Entertainment. Anteriormente ya se habían realizado varios intentos para llevar esta icónica saga de historietas a la pantalla, pero no lograron ningún acuerdo.

«Warner, que controla la propiedad intelectual de The Sandman, llevó el proyecto a múltiples canales, incluyendo HBO. La cadena de cable premium no optó por la serie debido al alto precio. Netflix accedió ya que el servicio de streaming continúa construyendo una masiva propiedad intelectual que pudiera convertir en franquicias que atraigan nuevos miembros al estilo de Lord of the Rings de Amazon y Game of Thrones de HBO.” THR