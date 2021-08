NEIL YOUNG Y LA CANCIÓN FAVORITA DE LEONARD COHEN

Neil Young puede que parezca que es un cantante de la época de tus padres, pero en realidad se trata de un artista que ha traspasado de generación en generación su calidad musical por más de 60 años de carrera, la cual está llena de talento y creatividad.

Justo ha sido tanto su legado e influencia, que el otrora cantante y compatriota, Leonard Cohen, se dijo ferviente admirador de Neil Young, tanto que lo incluyó en su serie de Jukebox, donde mencionó sus canciones favoritas del “padrino del grunge”.

En 2009, Cohen comentó en una entrevista que Young tuvo un gran impacto y efecto en él. “Lo único que un escritor tiene que tener para mi, es una sola canción que logre impactar, y así lo amaré de inmediato”. En dicha interlocución, Leonard dio a conocer la que era su canción preferida del gran Neil Young, la cual comenzó a cantar.

“Recuerdo haber escuchado esa canción… Blue, blue windows behind the stars/ Yellow moon on the rise… Él es muy bueno”