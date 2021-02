NETFLIX OFRECE BECA PARA ESTUDIAR ANIME EN JAPÓN

Sin lugar a dudas, el anime se ha convertido en uno de los contenidos más populares dentro del catálogo de Netflix; y ahora la compañía de medios refrenda su compromiso con el género anunciando un próximo programa de becas, que cubrirá el 100% de los gastos académicos de la próxima generación de creadores de anime.

En febrero del año pasado, el streamer adquirió los derechos en Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, África y Latinoamérica para transmitir las 21 películas de Studio Ghibli. Desde entonces, Netflix se ha preocupado notoriamente por robustecer su oferta y figurar en el mercado del anime global, que es ampliamente dominado por Crunchyroll.

Además de la generación de contenidos originales como ‘Castlevania’, ‘Kakegurui’, ‘Devilman Crybaby’ o ‘Knights of Sidonia’; el gigante del streaming ahora se ocupará en ser semillero de sus propios creadores, y lo hará a través de la iniciativa Wit Animator Academy.

En asociación con Wit Studio Tokio, responsable de famosos títulos como ‘Attack On Titan’, ‘Pokémon the Movie: The Power of Us’ o ‘Hoozuki no Reitetsu’; Netflix Japón desarrolló un plan de estudios de seis meses de duración, que contempla clases cinco días a la semana. El curso fue curado por Hitomi Tateno, quien fue animadora del venerado Studio Ghibli durante 25 años.

Tateno era la encargada de revisar el movimiento continuo de cada acetato hecho para una película Ghibli. Su carrera en el anime comenzó en el largometraje de culto ‘Akira’ (1988), y posteriormente saltó a la compañía de Hayao Miyazaki e Isao Takahata.

Dada la naturaleza única de esta oportunidad, Netflix Japón y Wit Studio otorgaran únicamente 10 becas, que también cubrirán una parte significativa de los gastos de manutención de los estudiantes. Una vez concluido el curso, ¡se integraran como reclutas en las filas de animadores de Netflix!

Los requisitos son tener de 18 a 25 años de edad y haberse graduado de la escuela preparatoria hasta marzo del 2021. La convocatoria aplica tanto como para ciudadanos japoneses como para extranjeros, aunque la residencia en Japón sí es requisito. No se solicita una fluidez total del idioma siempre y cuando los interesados puedan mantener una conversación cotidiana.

La fecha límite para aplicar al programa de becas de Netflix y Wit Studio Tokio es el próximo 28 de febrero. Los solicitantes deberán pasar por exámenes y entrevistas antes de que la selección final de candidatos tenga lugar en marzo. Puedes postularte por aquí .