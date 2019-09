NETFLIX CANCELÓ VARIAS DE SUS SERIES MÁS EMBLEMÁTICAS

La plataforma de Streaming. Netflix dio a conocer la cancelación varias de sus series más emblemáticas. A través de un comunicado informaron que no habrán más de temporadas de Dark, Lucifer, 13 Reasons Why, Jessica Jones, entre otras.

Netflix tendrá que sacar de su catálogo series como Jessica Jones y The Punisher, ya que, son producciones de Marvel y estarán en la nueva plataforma de Disney.

Dark, la serie alemana que trata sobre la desaparición de dos niños muestra los vínculos entre cuatro familias y expone el pasado de una pequeña ciudad, llegará a su fin con una última temporada el próximo año.

Lucifer es una serie que se basa en el personaje de DC cómics. Netflix decidió darle una última temporada al Señor de las tinieblas y en su quinta entrega seguiremos disfrutando de sus aventuras con 16 episodios que serán épicos.

La serie 13 Reasons why consiguió gran éxito entre los adolescentes, por tocar temas como el acoso, suicidio, drogas, sexo, etc. Llegaría a su fin con la que sería su cuarta temporada. Aún no esta definida la trama, ya que, en la tercera temporada hubo cambios importantes con el ingreso de nuevos personajes.

Netflix canceló The OA, se espera que la plataforma de Streaming siga renovando y produciendo series que les traigan más audiencia.

Te dejamos la lista de producciones canceladas:

Lucifer

13 Reasons Why

Dark

Jessica Jones

Fuller House

The Punisher

The Rain

Friends from college

She´s Gotta Have it

Glow

The Ranch

