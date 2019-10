NETFLIX CONTINUARÁ CON «NETFLIX & CHILLS» PARA HALLOWEEN

Se acerca Halloween y Netflix tiene preparado una categoría llamada ‘Netflix & Chills‘, en esta sección encontraremos el mejor contenido terror y suspenso con películas y series reconocidas para celebrar esa fecha con el catálogo que brinda la plataforma, solo estará disponible en el mes de octubre.

En la categoría ‘Netflix & Chills‘ encontraremos títulos que nos sacarán uno que otro susto como The Sixth Sense, The Autopsy of Jane Doe o The Babadook, Veronica, It Follow, The Witch, Insidious, El Conjuro, Hannibal podremos ver los clásicos del género de terror como The Omen, Carrie. Entre las series de suspenso que estarán son Stranger Things, American Horror Story, Scream, The Chilling Adventures of Sabrina, Marianne, entre otras que no han dado a conocer.

Netflix ha preparado el estreno de contenido original de suspenso, con el que harán que nos de escalofríos a más de uno. Uno de ellos es Marianne, que desde su estreno ha recibido buenas críticas por su trama, que cuenta la historia de una famosa escritora de novelas quien es perseguida por los demonios de su pasado, descubre que la hechicera demoníaca que ha invadido sus sueños durante años está haciendo estragos en el mundo real.

In the Tall Grass

Es la adaptación de Stephen King y Joe Hill, es un thriller claustrofóbico que cuenta la historia de dos hermanos que mientras viajan por el campo, se encuentran con una mujer embarazada y uno de ellos escuchan a un niño perdido, se meten entre la hierba, algo que les dificultará salir de ese lugar. In the tall grass se estrenará el próximo 4 de octubre.

Fractured

Es un thriller psicológico que mantiene a los espectadores en tensión. Ray Moore es un padre de familia que regresa a su casa, luego de unas vacaciones con sus suegros, en el camino, su hija sufre un accidente, fueron a la sala de emergencias con su hija. La esposa la lleva a hacerse una tomografía mientras él espera, tanto ella como la niña desaparecen, sin dejar una sola evidencia de su existencia. Moore realiza una búsqueda para saber que fue de su familia. Estará disponible a partir del 11 de octubre.

Rattlesnake

Narra la historia de una madre soltera que se prepara a una nueva vida junto a su hija. Katrina y Clara sufren un accidente cuando su auto se descompone y Clara es atacada por una serpiente de cascabel venenosa. Katrina busca la ayuda de una mujer misteriosa quien dice que puede curarla, a cambio de que la mamá de la niña mate a un extraño por salvarla.

