Ozark es una de las series de Netflix que nos ha dejado con ganas de muchas temporadas más, desde la trama, hasta el talentoso elenco nos han envuelto en una bella incertidumbre por saber lo que vendrá. Ahora la serie llegará a nuestros servidores en su tercera temporada este año.

Esta historia protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney nos cautivó por la temática que aborda sobre cómo se desarrolla el crimen organizado y el narcotráfico que se desarrolla en Estados Unidos.

La última temporada (la segunda) de Ozark nos llegó el 31 de agosto del año pasado en la que veíamos al personaje de Wendy Byrde, interpretado por Linney, asumiendo un papel más grande y cada vez más despiadado en el «negocio» de la familia. Julia Garner, mientras tanto, continuó robando escenas como la valiente Ruth Langmore.

Ha sido el propio Bateman el que ha anunciado la renovación en su Twitter con un imagen de un 3 fusionado con el símbolo del dólar.

I'm happy for me, but concerned for Marty – it's official OZARK 3 is on its way. pic.twitter.com/xeGXZxfrjB

— Jason Bateman (@batemanjason) October 10, 2018