NEVERMIND: EL BEBÉ DE LA PORTADA DEMANDA A NIRVANA

Existen discos que se reconocen por su contenido musical, otros por la portada icónica y unos pocos, como el Nevermind de Nirvana, por ambas cosas. Entre los tracks de esta joya del grunge se encuentra “Lithium”, “In Bloom”, “Come As You Are” y la siempre reconocida en fiestas, bares y karaokes, “Smells Like Teen Spirit”. Además de sendos temazos, la portada impactó al mundo entero, pues nadie esperaba que fuera la foto de un bebé desnudo nadando en la piscina persiguiendo un dólar.

Pero no todo es amor con el álbum Nevermind, pues a casi 30 años de su salida, la polémica sigue envolviendo el material que dio mayor proyección a la agrupación de Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic. El bebÉ que aparece en la portada, de nombre Spencer Elden, ha decidido presentar una demanda en contra de Nirvana, alegando que sus tutores legales no consintieron el uso de su imagen para promocionar el disco en cuestión.

Elden menciona que la banda realizó explotación infantil con su imagen, además que el poner su fotografía desnudo es totalmente un elemento de pornografía infantil; sin olvidar que el acuerdo sobre poner una calcomanía sobre sus genitales para la imagen final, nunca fue respetado.

¿Calcomanía? Así es, la historia dice que Spencer era hijO de un amigo del fotógrafo encargado de realizar las tomas para el Nevermind, Kurt Weddle. Originalmente Geffen, el sello discográfico de Nirvana, se opuso a que se vieran los genitales del pequeño Elden. Cobain siempre defendió que la portada saliera tal y como la conocemos, sin censura, aunque, de acuerdo a Consequence of Sound, Kurt comentó en aquella ocasión que prometía colocarle un pegote con la leyenda “Si te ofende esto, debes ser un pedófilo de clóset”.

La demanda interpuesta por Elden refiere que le paguen por lo menos 150 mil dólares, esto por todo el tiempo que considera fue explotado y por los daños que ha sufrido a lo largo de los años por salir en la portada del disco Nevermind.

No somos quién para juzgar, sin embargo, esta acción legal es diametralmente opuesta al pensamiento que el propio Spencer Elden tenía en el 2016, donde en una entrevista con motivo de los 25 años del legendario álbum, comentó que el aniversario significaba algo especial para él. Incluso recreó la fotografía, aunque con traje de baño, “porque el fotógrafo pensó que sería raro hacerla desnudo”.

“Es extraño que haya hecho esto durante cinco minutos cuando tenía cuatro meses y se haya convertido en esta imagen realmente icónica”.

Pero, eso no significa que todo haya sido amor entre Spencer y Nirvana, pues en ocasiones pasadas ha referido comentarios en contra de la banda. «Una cosa es hacer una portada de un disco conmigo, y otra hacer 30 millones de discos y luego fingir que no me conocen. Nunca conocí a estos tipos. Es un poco frustrante hacer como si yo no existiera”.

Al momento, los representantes tanto de los integrantes con vida de Nirvana, como la familia de Kurt Cobain han hecho declaraciones al respecto. Sólo queda esperar que la demanda siga su curso y que cada parte quede a gusto y con justicia.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>